Parece Versalles, pero es España: el palacio estilo 'Bridgerton' que nadie conoce, pero que ha sido testigo de la intrigas de la alta sociedad española
Escondido en las callejuelas del corazón de Madrid, actualmente es la sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Repartidos por Madrid podemos encontrar varios edificios palaciegos poco conocidos pero cuya belleza los hace dignos de ser descubiertos; palacetes cuya magnificencia refleja a la perfección la época de esplendor en la que fueron construidos. Algunos de estos son el Palacio del Infante Don Luis, un edificio neoclásico del siglo XVIII rodeado de hermosos jardines; o el Palacio de El Pardo, antiguo coto de caza real y actual residencia oficial de jefes de estado extranjeros.
En el corazón de la ciudad de Madrid, muy cerca de la estación de Atocha y los museos de El Prado y Reina Sofía, se erige un palacete que, en su época dorada, vio como lo mejor de lo mejor de la aristocracia madrileña se paseaba y divertía en sus salones.
Residencia de un duque
Situado en el número 44 de la calle de Santa Isabel, en el distrito Centro de Madrid, el Palacio de Fernán Núñez fue construido a finales del siglo XVIII en estilo neoclásico por petición del I duque de Fernán Núñez. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, el Conde de Cervellón y marido de la II duquesa de Fernán Núñez hizo una remodelación al Palacio, otorgándole el estilo romántico que hoy día se conserva. Tras esta reforma, el palacio hospedó frecuentes tertulias y fiestas organizadas por el matrimonio, convirtiéndose así en uno de los centros de la vida social madrileña.
El interior del palacio se divide en dos áreas: la de servicio y la noble. Ésta última, la que mejor se conserva, está decorada con hermosas alfombras y tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara, algunas réplicas de obras de Goya, y lámparas de cristal de Murano y Baccarat, así como mármoles, bronces, muebles con detalles dorados, y otros elementos de lujosa factura. Pero si hay un espacio que que destaca por encima de los otros, ese es el Salón de Baile. De un marcado estilo francés y decorado con espejos, lámparas de araña y querubines, recuerda a la Galería de los Espejos de Versalles.
Descubriendo el palacio
En el año 1941, el palacio fue adquirido por la Compañía de los Ferrocarriles del Oeste de España y pasó a ser la sede del Consejo de Administración de RENFE; además, durante unos pocos años, fue también el primer Museo Ferroviario de España. Desde 1985 es propiedad de Adif y RENFE, y sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, lo que ha permitido su conservación y posibilidad de realizar visitas guiadas.
Actualmente las visitas están cerradas y se reabrirán en marzo. La visita está disponible de lunes a viernes y tiene una duración aproximada de una hora y media, a lo largo de la cual los visitantes recorren estancias como la biblioteca, el comedor o los jardines. Así que, ya sabes, si siempre has querido cumplir tu sueño de ser uno más de los Bridgerton, ¡este palacio está hecho para ti!
