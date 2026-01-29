Parece Versalles, pero es España: el palacio estilo 'Bridgerton' que nadie conoce, pero que ha sido testigo de la intrigas de la alta sociedad española

El interior del palacio se divide en dos áreas: la de servicio y la noble. Ésta última, la que mejor se conserva, está decorada con hermosas alfombras y tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara, algunas réplicas de obras de Goya, y lámparas de cristal de Murano y Baccarat, así como mármoles, bronces, muebles con detalles dorados, y otros elementos de lujosa factura. Pero si hay un espacio que que destaca por encima de los otros, ese es el Salón de Baile. De un marcado estilo francés y decorado con espejos, lámparas de araña y querubines, recuerda a la Galería de los Espejos de Versalles.