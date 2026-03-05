Parece Islandia, pero es España: la cascada de 100 metros de altura que nace de un barranco y tiene una de las rutas más impresionantes de los Pirineos
Se llega a ella mediante un camino “en el aire”, y la sensación que genera es inigualable.
España cuenta con una gran naturaleza visible en sitios como los Picos de Europa, Sierra Nevada o los Pirineos, pero también tiene muchos rincones que todavía son un secreto para muchos turistas. Justo en este último sitio, en los Pirineos, se encuentra un pueblo con una joya natural que parece sacada de Islandia.
Se trata de una cascada de 100 metros de alto. Está dividida en 2 tramos principales, y se encuentra cerca del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Además, es apta para todos los públicos, ya que tiene 2 formas de acceso: un sendero de aproximadamente 15 minutos a pie y una ruta de más de 2 horas. ¿Con cuál te quedas?
Un rincón impresionante
Hablamos de la cascada de Sorrosal, situada en la localidad de Broto, en la provincia de Huesca y en pleno Pirineo Aragonés. Mide 100 metros, se encuentra en un barranco afluente del río Ara y se puede visitar todo el año. Si quieres hacerlo sin cansarte, deberás salir desde el pueblo y seguir el sendero señalizado al cruzar el río. Se hace en aproximadamente 15 minutos y la ida y la vuelta tienen una longitud de aproximadamente 1,5 kilómetros.
Una ruta única
La opción corta es ideal si vas con niños pequeños, pero si puedes te recomendamos que escojas la opción más difícil, ya que te llevará por una de las rutas más bonitas de los Pirineos. Se conoce como la Vía Ferrata del Sorrosal y es circular. Es de dificultad moderada, y tiene un desnivel de 213 metros. Eso sí, si tienes miedo a las alturas… mejor no mires abajo, porque cuenta con una visión aérea impresionante.
Aunque tiene una distancia de menos de 2 kilómetros, se termina en aproximadamente algo más de 2 horas debido lo complicado que es el camino. No es una ruta cualquiera, sino que tiene un recorrido muy vertical por las paredes del barranco de Sorrosal. No obstante, su meta hace que merezca totalmente la pena ya que podrás acceder al Balcón de Broto, desde donde tendrás unas vistas espectaculares de la cascada.
Es necesario prepararse
Si tienes intención de hacerla, recuerda llevar ropa elástica que no te limite el movimiento, botas o zapatillas preparadas para la montaña, guantes para protegerte las manos al agarrar los cables, algo que te abrigue de la humedad de la cascada y una mochila con agua y un tentempié que te de energía.
La Vía Ferrata del Sorrosal es complicada, pero el paisaje que ofrece y la sensación que da es indescriptible. Siempre puedes tomar la opción más sencilla, pero esta es una de esas experiencias que hay que vivir al menos una vez en la vida.
