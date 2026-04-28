La senda más bonita del interior de Asturias tiene une triple cascada de 100 metros: atraviesa los pueblos más bonitos del norte y tiene rutas con paisajes únicos

España cuenta con algunos de los paisajes más fascinantes del mundo. Considerado por muchos un paraíso, Asturias tiene mar, montaña, una gastronomía impecable y una cultura única. Con el verano acercándose cada vez más, el norte de España ya ha comenzado a recibir turistas tanto nacionales como internacionales.

Un paisaje de Asturias / Istock / THEPALMER

Aunque mucha gente se centra en la costa, los sitios de interior son igual de impresionantes. Es más, hay una vía verde de más o menos 50 kilómetros que recorre pueblos impresionantes. Tiene varias rutas de senderismo perfectas para hacer en familia o con amigos, y por si fuera poco están a un paso de una joya natural fascinante.

Adriana Fernández

Un camino de osos

Hablamos de la Senda del Oso, una antigua vía férrea que hace años servía para transportar el carbón y el hierro que se extraía de las minas. No obstante, en 1963 dejó de utilizarse, y fue en 1995 cuando se le dio una segunda vida incluyéndola en la red de Vías Verdes y convirtiéndose en uno de los lugares más emblemáticos de Asturias para recorrer ya sea a pie o en bicicleta.

Su nombre se debe a que se encuentra dentro de los Valles del Oso, uno de los refugios naturales más importantes del oso pardo, e incluye pueblos impresionantes como Entrago, que es donde comienza la senda y cuenta con joyas como la Cueva Huerta, una de las mayores cavidades asturianas; Proaza, Santa Marina o Tuñón, con la iglesia de Santo Adriano, construida en el siglo IX y declarada Monumento Nacional.

El paraíso de las rutas

Si te gusta el senderismo estás de suerte, porque la Senda del Oso cuenta con rutas preciosas. Algunas de ellas son el Descenso desde Entrago, que desciende hacia Bullera y pasa cerca del cercado de los osos; el tramo entre Teverga y Proaza, con túneles de piedra y puentes; o una conocida como el “mini Cares”.

Se trata de la ruta de las Xanas, declarada Monumento Natural. Para hacerla se debe dejar el coche en Villanueva, en el concejo de San Adriano, y cuenta con un recorrido de aproximadamente 7,5 kilómetros ida y vuelta. Es perfecta para hacerse con niños, pero es importante tener mucha precaución, ya que pasa por un desfiladero. Eso sí, las vistas son impresionantes.

Una joya escondida

Aunque no forma parte de la senda como tal, no puedes irte de la zona sin visitar el Hayedo de Montegrande, un paraíso lleno de árboles y animales. Además, finaliza en la cascada del Xiblu, un triple salto de agua de aproximadamente 100 metros en total. Sin duda, es una de las joyas más fascinantes del interior de Asturias.