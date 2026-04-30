Sebastián Álvaro, referente del alpinismo, sobre su ruta de senderismo favorita: “No pueden convertir los últimos lugares intocados del Pirineo en un parque de atracciones"

Con la llegada del buen tiempo, es momento de salir a la calle y hacer alguna de todas las rutas que nos ofrece España. Es un mundo ideal te diríamos que hicieses todas las del país, pero evidentemente es imposible, por lo que hay que quedarse con las mejores. Según Sebastián Álvaro, un referente del alpinismo, hay un lugar muy interesante para hacerlas.

Es un lugar natural impresionante / Istock / Jose Antonio Aldeguer

Llenos de paisajes y vistas increíbles, los Pirineos son uno de los mejores destinos para realizar senderismo en España. Sin embargo, están en peligro. Cada vez, más sitios como el Caminito del Rey o los Pirineos se están volviendo más atracciones turísticas y menos lo que son realmente, y eso debe parar. Tal y como leyó el experto hace 3 años en una manifestación para salvar la Canal Roya, que querían utilizarla para unir las estaciones de esquí de Astún y Formigal, “no pueden convertir los últimos lugares intocados del Pirineo en un parque de atracciones”. Es más, es en ellos donde se enamoró del alpinismo.

Adriana Fernández

Un monte privilegiado

Según le dijo a la marca experta en ropa de montaña Ternua, Monte Perdido es el lugar en el que “empecé a hacerme alpinista y amar la alta montaña”. Para él esta montaña es “la más bonita”, y no nos sorprende en absoluto, pues es una de las cumbres más altas de España y está en pleno corazón de los Pirineos, una maravilla natural impresionante.

A 3.355 metros de altura, la ascensión a Monte Perdido no es una tarea sencilla, por lo que se recomienda tener experiencia antes de hacerla. Se suele hacer en 2 jornadas de 8 o 9 horas cada una, descansando habitualmente una noche en el Refugio de Góriz, a más o menos mitad del camino y a más de 2.000 metros de altitud.

Monte Perdido, en los Pirineos / Istock / fotografo

Una ruta dividida en 2 días

La ruta comienza habitualmente en la Pradera de Ordesa, donde podrás dejar el coche para adentrarte en el Valle de Ordesa, un paraíso natural en el que seguirás el río Arazas. Hasta llegar al refugio pasarás por lugares impresionantes como la Cascada de Arripas o el Circo de Soaso, un valle glaciar impresionante en el que te encontrarás sitios como la cascada de la Cola de Caballo.

Será entonces cuando deberás decidir si subir al Refugio de Góriz por las Clavijas de Soaso, más rápido pero más complicado, o por la Senda de los Mulos, más largo pero más sencillo. Una vez llegues allí, cenes y te duches lo más probable es que caigas rendido en la cama. Además, el día siguiente también va a ser duro.

Refugio de Góriz, en los Pirineos / Istock / Jose Miguel Sanchez

Es la parte final de la ruta. Durante la subida verás sitios como el Lago Helado, que habitualmente suele estar congelado. Eso sí, aunque estés cansado, recuerda que ya no queda casi nada. Cuando llegues a la cima podrás disfrutar de unas vistas impresionantes de los Pirineos que van a dejarte completamente embobado. Sin duda, es uno de esos lugares que hay que visitar al menos una vez en la vida.