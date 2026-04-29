La ruta de Sevilla que esconde un templo romano y termas del siglo I entre pinos y olivares

Una ruta sencilla de apenas 6 kilómetros que combina naturaleza, historia y patrimonio en un mismo recorrido. Se trata del sendero que llega al yacimiento arqueológico de Munigua, un enclave declarado Bien de Interés Cultural (BIC) situado el municipio hispalense de Villanueva del Río y Minas.

Un enclave de belleza y riqueza única en el que se pueden contemplar los restos de su templo, sus termas y santuario entre un paraje de pinos, matorrales y olivares.

Adriana Fernández

Un sendero perfecto para hacer en familia por su camino sencillo

Este recorrido perfecto para realizar en familia por su fácil trayecto permite descubrir de cerca la antigua ciudad romana de Munigua, conocida como Municipium Flavium Muniguense.

Los orígenes de este asentamiento se remontan al siglo IV antes de Cristo, aunque la imagen que hoy conserva corresponde principalmente a la etapa que se desarrolló entre los siglos I y III después de Cristo.

Un recorrido sencillo hasta uno de los grandes tesoros romanos de Sevilla

Esta ruta que tiene un recorrido lineal que empieza y acaba en Villanueva del Río y Minas, y que permite a los visitantes adentrarse en esta antigua ciudad romana que surgió y creció gracias a la explotación minera del territorio.

Su importancia fue tal que, tal y como asegura la Diputación de Sevilla, fue uno de los mayores productores de hierro de toda la Bética romana.

Asimismo, durante siglo y medio, Munigua fue el centro político, administrativo y religioso en la Vega del Guadalquivir y las primeras estribaciones de Sierra Morena.

Ruinas romanas de Munigua / Wikicommons | CYBERGELO

El Santuario de Fortuna y Hércules domina todo el paisaje

Una relevancia que se puede contemplar a día de hoy en los restos que se mantienen en el yacimiento, que tiene como una de sus construcciones más emblemáticas el gran santuario levantado sobre la llamada Colina Sagrada y dedicado al culto de Fortuna y Hércules.

A sus pies se extendía una ciudad que presenta un urbanismo distinto al que se encontraba en otras ciudades romanas ya que, en lugar de seguir el trazado ortogonal, respetaba las formas naturales del terreno.

Termas, foro, templos y calles entre los restos conservados

Además del santuario principal, el conjunto arqueológico conserva otros espacios destacados, como su templete dedicado a Mercurio y su pórtico monumental con dos pilares de piedra clara.

Esta ciudad también tenía otros edificios propios de una urbe romana, como el foro, la basílica, las termas, las viviendas, las murallas y la necrópolis.

Un enclave abandonado tras un terremoto

Pero el esplendor que consiguió la ciudad fue decayendo de forma paulatina hasta que un terremoto producido en el siglo III destruyó casi toda la ciudad al completo y aceleró el declive de la zona.

Sin embargo, las excavaciones arqueológicas realizadas en este entorno han permitido sacar de nuevo a la luz la muralla, algunas de sus calles, el foro, las termas, sus templos, algunos edificios públicos, su necrópolis y algunas casas privadas de las familias más privilegiadas de Munigua.

Así empieza la ruta hasta las ruinas de Munigua

Un entorno repleto de historia y cultura que se puede descubrir tras esta pequeña ruta de apenas 6 kilómetros que parte del pequeño apeadero de Arenillas, donde es necesario dejar el vehículo.

Tras esto, se puede encontrar la verja de la finca privada El Fijo, único acceso permitido al enclave, que habrá que atravesar para recorrer su sendero señalizado.

Un sendero con pinos, matorrales y olivos que llega a un yacimiento declarado BIC

La ruta atraviesa un entorno natural repleto de pinos, matorrales y olivos que se recomienda hacer en las épocas del año en las que el calor no sea muy intenso, ya que existen tramos sin sombra durante el sendero.

Finalmente, el camino llevará a estas ruinas romanas declaras Bien de Interés Cultural consideradas uno de los grandes tesoros arqueológicos de la provincia.