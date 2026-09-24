La ruta de senderismo perfecta para un fin de semana de Octubre atraviesa el “Gran Cañón” de Alicante: un desfiladero de piedra caliza y un camino de 6800 escalones tallados en la roca
Se la conoce como la Catedral del Senderismo, y ahora sabemos por qué.
Lo de que el tamaño no importa es una expresión que se puede aplicar incluso a las rutas de senderismo, sobre todo después de descubrir este trazado de pequeño recorrido pero con una dificultad alta. Así lo confirma la Generalitat Valenciana, y el lugar por el discurre este trazado no deja lugar a dudas: el Barranc de l’Infern.
Por suerte para los aficionados al senderismo, esta ruta escondida en la provincia de Alicante tiene un nombre mucho más amable, y épico a la vez, que hacen que nos entren unas ganas locas de viajar para descubrirla. Y es justo lo que vamos a hacer con estas líneas, poner rumbo a la Catedral del Senderismo.
Casi 7000 escalones de piedra en medio del camino
Se trata de una ruta circular de unos 14 kilómetros que atraviesa un desfiladero de roca caliza excavado en la roca por el río Ebo, en el corazón de la Marina Alta de Alicante. La distancia para recorrer no es mucha, si la comparamos con otras rutas de senderismo mucho más largas, pero la dificultad, en este caso, reside en el desnivel, de aproximadamente 800 metros entre los tramos de subida y bajada. Así que no, no es una ruta sencilla para dar un paseo en plena naturaleza, ni un trazado para realizar en familia cómodamente.
Si a eso le sumamos la existencia de unos 6800 escalones tallados en la piedra en medio del camino, por los que sí o sí hay que pasar, la ruta se convierte definitivamente en una excursión exigente, solo apta para las personas habituadas a realizar rutas de senderismo de alta montaña y dificultad elevada. De hecho, el propio barranco tiene zonas de barranquismo técnico que son otra actividad distinta que se puede realizar, al margen de la ruta senderista, para quien se anime a subir un peldaño más el nivel de exigencia, nunca mejor dicho.
No se trata de una infraestructura construida para hacer senderismo, sino que se relacionan directamente con los bancales que los agricultores realizaron en el pasado para facilitar el aprovechamiento agrícola de las laderas. Es decir, son antiguos caminos de montaña construidos con escalones de piedra en seco, que en el pasado permitían salvar las enormes pendientes de la sierra.
Los escalones están vinculados al antiguo paisaje agrícola de la Vall de Laguar: las laderas fueron transformadas mediante bancales para cultivar en un terreno tremendamente abrupto. Una técnica, por cierto, relacionada directamente con la presencia histórica de población morisca en la zona hasta los inicios del siglo XVII.
Desde dónde sale la ruta
El comienzo de la ruta se encuentra el Fleix, una de las localidades que forman el municipio de Vall de Laguart, al norte de la provincia de Alicante y rodeado de un paisaje de montaña. Eso sí, aunque se trata de un lugar alejado de la costa bañada por el Mediterráeno, está muy cerca de localidades preciosas de la provincia, como Dénia, Ondara o Pedreguer.
Uno de los lugares más inesperados por los que pasa esta ruta es el Forat, un agujero excavado literalmente en la roca y que facilita el tránsito de los senderistas por la zona alta del recorrido. Por suerte, cuenta con una pasarela con barandilla y, aunque es verdad que pierde algo de su aspecto más agreste original, su presencia hace el paso más seguro y cómodo.
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