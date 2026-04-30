La ruta de senderismo favorita de Jesús Calleja (61 años) no es la Ruta del Cares: Es un "lugar privilegiado” que ofrece panorámicas bellísimas y "la mejor puesta de sol de España"

Por suerte para los amantes de la montaña, España cuenta con una impresionante red de rutas, senderos, sendas y caminos difícil de comparar, un regalo para sus paisajes y a la oportunidad perfecta para que cualquier escapada se vuelva una auténtica aventura.

Adriana Fernández

Desde impresionantes praderas hasta cumbres imposibles, el territorio recoge una selección exquisita, y para algunos expertos, como el montañista Jesús Calleja, no hay que es caparse muy lejos para disfrutar de una vista inigualable.

Caín de Valedón, Picos de Europa leoneses / Istock

Las recomendaciones de Jesús Calleja

No es sorpresa para nadie que el presentador de programas como Volando Voy, haga patria de su hogar a la hora de recomendar destinos, y sin duda el Valle de Valdeón es para él un “lugar privilegiado” definido en sus palabras como “tesoro nacional” que, más allá de opiniones es un espectáculo a la vista.

Situado en el corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa, este enclave entre montañas supone la puerta de entrada a la famosa Ruta del Cares, la ruta por excelencia que, sin embargo, opaca estas otras maravillas. Hogar de los hayedos Asotín y Cuesta Fría, ambos determinados Patrimonio de la Humanidad dentro de los "Hayedos primigenios de los Cárpatos y otras regiones de Europa", esta Reserva de la Biosfera se rodea de hayedos, robledales, pastizales de alta montaña y una extensión floral que domina los paisajes, todo ellos cruzado por rutas desde las que conocer sus secretos:

Mirador de Tombo en el valle de Valdeón del Parque Nacional de los Picos de Europa. / Istock

La Torre del Friero

Esta cima leonesa supone una de las más espectaculares y técnicas del Macizo Central que conforma esta sección del Parque Picos de Europa. Escenario fundamental de la carrera de Calleja, su cumbre suma una altitud de 2.445 metros de altura y, desde su corona se vislumbra el pueblo de Cordiñales de Valdeón.

Cordiñanes de Valdeón al pie del Macizo Central de los Picos de Europa / Istock

Además de una espectacular expedición, esta reconocida ruta supone el corredor de nieve y hielo más largo de España, con 1.000 metros de desnivel y una mística reputada en el imaginario alpinista.

Collado Jermoso

Definido por el expedicionario como “la mejor puesta de sol de España” este balcón sobre la cara este de la Torre Santa, techo del macizo occidental del conjunto montañoso, propone un precioso camino desde el punto de partida habitual de este valle de ensueño: Cordiñanes de Valdeón. En su ascenso por La Rienda el sendero se acompaña de una espectacular caída vertical hacia el río Cares que continúa hasta Vega de Asotín y, finalmente la Cuesta Robequera.

Amanecer en Collado Jermoso / Istock

Eso sí, no se trata de una ruta sencilla, sino de alta dificultad y al menos 4 horas y media, por lo que revisa el trayecto y sus características antes de hacerte al camino.

Collado de Dobres

De origen fluvial, este ascenso responde a los pequeños gestos que expone la naturaleza, como el óxido ferroso que tiñe de carmín las piedras o la presencia de líquenes rojos y verdes sobre las rocas en los que fueron lechos de ríos, un detalle que a menudo Calleja usa para invitar a "admirar lo pequeño".

Posada de Valdeón / Istock

En sus alrededores podrás partir de diversos refugios como la Posada de Valdeón, Cordiñales de Valdeón o el Refugio Diego Mella, propio de Collado Jermoso, y atento durante el camino, porque a lo largo de su recorrido podrás divisar rebecos, corzos, ciervos e incluso jabalíes, además de aves rapaces.