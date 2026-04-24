La ruta de senderismo entre cascadas y bosques que esconde uno de los rincones más bonitos de Alicante

Cada primavera, miles de personas aprovechan el buen tiempo para escapar de la rutina y adentrarse en la naturaleza durante los fines de semana. El senderismo se convierte en una de las opciones favoritas, ya que permite desconectar, hacer ejercicio y descubrir paisajes únicos sin necesidad de grandes desplazamientos. Con temperaturas suaves y días más largos, esta época es ideal para explorar rutas al aire libre.

La provincia de Alicante destaca especialmente por su variedad de itinerarios, adaptados a todos los niveles. Desde recorridos exigentes en alta montaña hasta senderos sencillos pensados para familias con niños, la oferta es amplia y diversa. Entre todas estas opciones, hay rutas que destacan por su accesibilidad y belleza, convirtiéndose en planes perfectos para quienes buscan una experiencia tranquila en plena naturaleza.

Adriana Fernández

Nacimiento del río Vinalopó

Una de las más recomendables es la ruta hasta el nacimiento del río Vinalopó, un recorrido sencillo que permite descubrir el origen de uno de los ríos más importantes de la provincia. Este río, que recorre más de 80 kilómetros, nace en la Sierra de Mariola, un entorno natural de gran valor ecológico.

El punto de inicio se encuentra en el entorno del Mas d’Ull de Canals, una antigua masía que hoy alberga un centro de visitantes del parque natural y un albergue. Desde aquí parte un camino prácticamente llano, lo que facilita el recorrido incluso para quienes no tienen experiencia en senderismo. El acceso se realiza por la carretera CV-795, que conecta Alcoy con Banyeres, y cuenta con una zona de aparcamiento cercana al inicio del sendero.

Durante los primeros kilómetros, el paisaje es tranquilo y abierto, aunque poco a poco la vegetación se vuelve más densa y el entorno más húmedo. A lo largo del camino aparecen antiguos restos industriales, como viejas fábricas hoy abandonadas, que recuerdan el pasado económico de la zona. Más adelante, el sonido del agua empieza a acompañar a los caminantes, especialmente al llegar a pequeñas cascadas y remansos que anuncian la proximidad del nacimiento del río.

Río Vinalopó, en la provincia de Alicante / Istock / Antonio Carlos Soria Hernandez

El tramo más atractivo del recorrido llega cuando el sendero se adentra en el bosque de ribera. Aquí, el río comienza a cobrar protagonismo, rodeado de chopos, álamos, sauces y otras especies vegetales que crean un paisaje fresco y sombreado. Pasarelas de madera y pequeños puentes permiten cruzar el cauce en varios puntos, haciendo el recorrido más dinámico y atractivo, especialmente para familias con niños.

Font de la Coveta

El destino final es la Font de la Coveta, un manantial que brota desde el interior de una pequeña cavidad en la roca. Este lugar es considerado tradicionalmente como el nacimiento del río Vinalopó, ya que mantiene un caudal constante durante todo el año, incluso en épocas de sequía. El agua emerge limpia y transparente, formando pequeñas pozas y dando inicio a un curso fluvial que atraviesa buena parte de la provincia.

Aunque el entorno invita a detenerse y disfrutar del agua, es importante tener en cuenta que el baño está prohibido en esta zona, ya que forma parte de un espacio de máxima protección dentro del parque natural. Esta normativa busca preservar el equilibrio ecológico del entorno y garantizar la conservación de sus valores naturales. Aun así, el lugar ofrece múltiples rincones para descansar, hacer fotografías y disfrutar del paisaje.

Ruta fácil

En total, la ruta tiene una longitud aproximada de unos 7 kilómetros entre ida y vuelta, con un desnivel muy suave, lo que permite completarla en unas dos o tres horas sin dificultad. Se trata de un recorrido lineal, por el mismo camino de ida y regreso, lo que facilita la orientación y la planificación. Además, su carácter accesible la convierte en una opción perfecta para disfrutar en familia o para quienes buscan una excursión sin grandes exigencias físicas.