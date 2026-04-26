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La ruta de senderismo en la que podrás ver buitres leonados en Alicante: ideal para los amantes de la naturaleza

Este sendero discurre por el interior del parque natural de la Sierra de Mariola y ofrece unas vistas increíbles.

Es perfecta para hacerse en estas fechas

Es perfecta para hacerse en estas fechas / Istock / Diego Cano Cabanes

Patricia Páramo

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La provincia de Alicante está llena de preciosos rincones naturales que bien merecen una escapada para conocerlos. Uno de los más espectaculares y sin embargo menos conocido es el Barranc del Cint, una ruta que discurre por el interior del parque Natural de la Sierra de Mariolay en el que podremos ver buitres leonados en libertad.

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Adriana Fernández

Ruta por el Barranc del Cint

El Barranc del Cint se encuentra muy cerca de Alcoy. El sendero comienza en el área recreativa del Preventorio y continua siguiendo las indicaciones del GR7. Después sigue avanzando ya por el interior del barranco cuyas paredes poco a poco se van estrechando a medida que caminamos. Al mismo tiempo la altura de las paredes va creciendo y en lo alto podemos observar cómo los buitres sobrevuelan el paraje. El sendero continua junto a las buitreras y se dirige hacia la ermita de Sant Cristòfol. Finalmente el camino vuelve al punto de partida, junto al Preventorio de Alcoy.

Por el actual camino antes discurría el río Benissaidó en la actualidad canalizado para abastecer la ciudad de Alcoy de agua potable. Además, ese barranco era utilizado antiguamente para llegar hasta la localidad de Bocairent, en el otro lado de la sierra de Mariola.

El sendero tiene 9 kilómetros de longitud y su dificultad es moderada por lo que pueden realizarlo adultos y niños siempre que ya estén acostumbrados al senderismo y a este tipo de caminatas. La ruta es circular y tiene un desnivel de 560 metros. Recorrerla a una ritmo medio y parando para realizar fotografías y ver tranquilamente el vuelo de los buitres te llevará unas 4 horas.

Barranc del Cint, Alcoy

Barranc del Cint, Alcoy / Istock / Diego Cano Cabanes

Cómo llegar hasta el Barranc del Cint de Alcoy

Como ya hemos indicado anteriormente, la ruta comienza y acaba en el área recreativa del Preventorio, por lo que puedes aparcar el coche allí. Para llegar hasta el área recreativa debes tomar la carretera CV-796 desde Alcoy.

Una vez dejes el coche en la zona debes retroceder unos metros ya andando hasta dejar atrás el edificio del Preventorio y continuar por la senda que se abre a la derecha. Este camino nos conducirá hasta la entrada al barranco. Desde este punto tendremos que caminar durante 1,5 kilómetros por el interior de las escarpadas paredes en lo alto de las cuales ya podremos ver algunos buitres volando.

Tres unos 30 minutos por el interior del barranco llegaremos hasta una bifurcación en la cual debemos tomar el sendero de la izquierda y caminar por él durante media hora más. Así llegaremos hasta cerca de la zona en la que se ubican las buitreras.

Después continuamos por la ruta PR-CV 133.1 que nos llevará hasta la ermita de Sant Cristòfol donde podremos parar a descansar y a tomar unas fotografías panorámicas de Alcoy.

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Tras el parón continuaremos con el sendero que hay frente a la ermita y que nos llevará de vuelta al punto de partida. Tan solo queda que crucemos el puente de madera y sigamos el camino que nos conduce hasta el asfalto donde hemos dejado el coche.

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