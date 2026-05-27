La ruta de senderismo menos conocida de España conecta los últimos pueblos a los que solo se llega a pie: un refugio en el Pirineo que aún mantiene una tradición medieval única

Podemos dividir la vertiente sur del sistema de los Pirineos de acorde a las comunidades y provincias que se dividen a lo largo de su recorrido. Repletos de maravillosos parques naturales, una de las zonas más espectaculares de los Pirineos la encontramos en la provincia de Huesca; en la zona meridional del valle de Chistau, situado a las puertas del parque natural de Posets-Maladeta, se extiende una de las mejores rutas de senderismo que podemos encontrar en el Pirineo aragonés.

La cima del Aneto es el punto más alto de Aragón / Istock / Ruben Bermejo

De trazado circular, la principal ruta de senderismo del valle es la que une sus tres principales núcleos de población: Gistaín, Plan y San Juan de Plan. Tiene un recorrido de unos 6 kilómetros y su dificultad es relativamente baja, por lo que es perfecta para hacer en familia; la duración del trayecto es de alrededor de dos horas -siempre dependiendo del ritmo que se lleve- y salva unos 300 metros de desnivel positivo y negativo.

Adriana Fernández

La belleza del valle de Chistau

Muy poco conocido entre la gran mayoría de la población, el valle de Chistau forma parte del parque natural de Posets-Maladeta, el cual se extiende en la parte más oriental del Pirineo aragonés y es la mejor representación de la pureza y la dureza de la alta montaña; es precisamente en el término del parque donde se eleva el pico del Aneto, la cumbre más alta de Aragón. El valle de Chistau se extiende por la cuenca del río Cinqueta, en la parte occidental del parque, y está rodeado de cumbres que superan los 2.000 metros de altitud. Cuenta, además, con una gran cantidad de ibones, los cuales son ideales para respirar un poco de aire puro.

Es en la zona más inferior del valle donde se encuentran los pueblos de Gistaín, Plan y San Juan de Plan, unidos entre sí a través de un sendero señalizado como PR-HU 37, a lo largo del cual se obtienen algunas de las panorámicas más impresionantes del entorno.

La iglesia de San Esteban, en el pueblo de Plan / Istock / MEDITERRANEAN

Las calles de Plan

A unos cinco kilómetros al norte del ibón al que da nombre, el pequeño pueblo de Plan, con una población de poco más de 250 habitantes, destaca por la iglesia románica de San Esteban, junto a la cual se extienden sus estrechas calles empedradas, bordeadas por casas de arquitectura tradicional pirenaica. Otro elemento relevante es la torre de Casa Botigué, una antigua torre de defensa del siglo XVI.

El encanto de Gistaín

Con una población algo superior a los 100 habitantes, Gistaín se ubica un poco más arriba del valle de Chistau. Es conocido como el “pueblo de las tres torres”, debido a que conserva los torreones defensivos de Casa El Tardan, una casa fuerte del siglo XVI; la iglesia de San Vicente Mártir, de los siglos XVI y XVIII; y la Casa de Rins, de principios del XVII. El pueblo ofrece también unas panorámicas impresionantes del valle.

El pueblo de Gistaín, con sus tres torres / Istock / Jose Ramiro Laguna

Los secretos de San Juan de Plan

Justo en la orilla occidental del río Cinqueta, el elemento más destacado del pueblo es la parroquia de San Juan Bautista, de estilo románico. Profundamente arraigado a sus tradiciones, en San Juan de Plan también se puede visitar el Museo Etnográfico, ubicado en la antigua abadía del siglo XVI. Para conocer más acerca del entorno, dentro del término municipal se halla el Centro de Interpretación del parque natural de Posets-Maladeta.