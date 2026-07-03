Multas de 500 euros y 6 puntos del carné: las normativas que debes cumplir si viajas con tu perro en coche por España

Seguro que ya has hecho todos los planes necesarios para disfrutar al máximo del verano, desde la cantidad de días que harás de vacaciones, el destino, cómo llegarás hasta allí, y quiénes serán tus compañeros de viaje. Dentro de estos últimos puede que incluyas a tu perro, pues nuestros fieles amigos peludos también se merecen disfrutar de unas buenas vacaciones.

Viajar en coche con tu perro puede ser muy divertido, pero hay que ir con cuidado / Istock / Chalabala

En el caso de que el trayecto hasta el destino elegido lo vayas a hacer en coche, deberás tener en cuenta que hay una serie de normas básicas que se deben cumplir a la hora de viajar en coche con una mascota. Y es que, si un conductor no cumple con estas normativas básicas puede afrontarse a multas de hasta 500 euros y 6 puntos del carné de conducir. Por esto, a continuación hacemos un pequeño repaso de aquellas normas que debes cumplir si tu perro o mascota te acompaña en el coche.

Adriana Fernández

La seguridad por delante de todo

Lo principal y más importante para cuando viajamos con algún animal de compañía en coche es confirmar que están seguros y cómodos dentro del vehículo. Lo más recomendable es que vayan atados, tanto para su seguridad propia como para la del resto de pasajeros del coche. Además, deberán ir en los asientos posteriores, nunca en el lugar del copiloto.

Un amplio abanico de opciones

Son varias las opciones disponibles para garantizar la seguridad del animal. Una de las más utilizadas es la del arnés de seguridad, ya sea de un solo enganche o dos. Dicho arnés se engancha al propio cinturón de seguridad del coche, y evita el desplazamiento y el choque contra el respaldo del asiento delantero en caso de colisión. Puede darse el caso que, aunque se opte por este sistema, el caso resulte herido si se tiene un accidente; para evitar al máximo las consecuencias deberán tener un sistema de unión corto.

Un perrete con un arnés de seguridad / Istock / AndreyPopov

Si tienes un perro más activo, que necesita estarse moviendo continuamente, la opción de la rejilla es la más recomendada. En este caso se coloca una rejilla divisoria entre la cabina del maletero y los asientos posteriores, permitiendo así que el perro se mueva libremente sin necesidad de molestar al resto de pasajeros. El único problema es que, en caso de colisión, el animal puede llegar a sufrir lesiones muy graves.

Es por esto que la mejor de las opciones es la del trasportín. Dependiendo del tamaño de tu perro, deberás escoger un trasportín más grande o más pequeño. Los trasportines más pequeños se pueden colocar en el suelo, detrás de los asientos delanteros, con lo que quedan bien encajados y en caso de impacto la energía es absorbida pronto. Se puede también sujetar el transportín con el cinturón, que evita en cierta medida el impacto. Para los animales más grandes, el trasportín se puede colocar en el maletero, intentando que su posición coincida con la dirección de la marcha.

Consejos para un viaje más ameno

Una vez solucionado el método con el que mantener a tu mascota lo más segura posible dentro del coche, toca asegurarse de que el viaje se complica lo menos posible. Como las personas, hay muchos animales a los que ir en coche no les sienta demasiado bien, llegando a agobiarse y marearse. Por esto, lo mejor es hacer todo lo posible para conseguir que tu mascota lo pase lo menos mal posible.

Debemos garantizar que nuestra mascota va lo más cómoda posible / Istock / LightFieldStudios

Si tu mascota se marea, recuerda consultarlo con tu veterinario, ya que te puede aconsejar algún tipo de medicamento o tranquilizante para que el animal vaya lo más relajado posible. Tu mascota también necesita descansar a cada rato; si tienes un trayecto muy largo por delante, intenta hacer una parada cada dos horas o así, dejando que tu mascota se airee, beba y coma un poco, estire las patas o que haga sus necesidades. De la misma manera, debes intentar que no le dé ningún golpe de calor, manteniendo la temperatura del interior del vehículo a una cifra que le sea cómoda, y cuando salga, refrescándole el cuerpecito.