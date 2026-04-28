Parece China, pero es Huesca: es una muralla natural formada hace 100 millones de años y con una de las rutas de senderismo más impresionantes de España

Hay veces en las que, ante construcciones hechas por la mano del hombre, la naturaleza nos pone en nuestro sitio, recordándonos que es ella la que verdaderamente maneja el cotarro. Incluso con algunas de los monumentos más impresionantes jamás construidos, como es la Gran Muralla China, la naturaleza se atreve a subir la apuesta y demostrar que ella sabe más que nosotros. Ya lo dice el dicho: la naturaleza es sabia.

En Madagascar se encuentra una de las formaciones geológicas más singulares del planeta / Istock / Bertrand Godfroid

Uno de estos recordatorios que la naturaleza nos deja caer lo encontramos en Huesca, a escasos kilómetros de la frontera entre Aragón y Cataluña; sirviendo como puerta de paso a uno de los principales embalses de la provincia, en este entorno que parece estar aislado de todo contacto humano se erige un imponente muro de piedra que parece formar parte de una muralla de gigantes.

Adriana Fernández

Megaestructuras naturales

A unas dos horas al este de la ciudad de Huesca se halla el pequeño pueblo abandonado de Finestras, del cual solamente se conservan muros en ruinas y los esqueletos de algunas casas. La visita al pueblo es ya de por sí toda una experiencia, con aires de pueblo fantasma en los que vivir una aventura escalofriante, la verdadera joya del entorno de Finestras es la espectacular muralla de piedra que se erige en la parte más septentrional del embalse de Canelles, oficialmente llamada Roques de la Villa.

De gran interés geológico, formadas hace centenares de millones de años por la acción de los movimientos tectónicos y la erosión del viento y la lluvia (la cual fue modelando las crestas hasta crear su perfil actual), la muralla de Finestras, conocida también como la Gran Muralla de Huesca, ofrece una de las rutas de senderismo más impresionantes de toda la región.

La Gran Muralla de Finestras es una de las formaciones geológicas más interesantes del territorio / Istock / estivillml

La Puerta de los Reyes

Aunque de normal se ubica por encima del nivel del embalse, erigiéndose de manera dominante por encima de las aguas turquesa que lo llenan, es en las épocas que el embalse está más lleno que la experiencia de recorrer la muralla se vuelve más especial. En estos meses, el nivel del agua sube hasta alcanzar la parte inferior de la muralla, llegando incluso a atravesarla a través de la estrecha grieta que tiene en medio y llena con sus aguas parte del barranco de la sierra. Aunque lo normal es acercarse a la muralla a pie, si tienes la ocasión de acercarte a ella en barca o incluso en piragua, no dudes en pasar por en medio de esta grieta; si has visto o leído El Señor de los Anillos, de seguro te recordará a la escena en que la Comunidad del Anillo atraviesan la magnífica Puerta de los Reyes, conocida como Argonath.

Navegar por en medio de la muralla es sentirse uno más de la Comunidad del Anillo / Istock / Alberto Gonzalez

El camino hasta la muralla

Para llegar al poblado de Finestras hay que partir desde Estopiñán y avanzar a través de una pista de tierra de unos 10 kilómetros la cual, si bien se puede hacer a pie, es recomendable hacerla en coche o bicicleta, pues está repleta de baches. Una vez en Finestras, y alcanzada la muralla, tan solo queda disfrutar de este entorno tan maravilloso, donde aparte de las del pueblo se encuentran también las ruinas de la ermita de Sant Vicent y el castillo, ambos protegidos en ambos flancos por la muralla de roca.