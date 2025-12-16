Ni el Caminito del Rey, ni el Camino de los Fatos: la ruta de senderismo más bonita en invierno te lleva hasta la cascada congelada más espectacular de España

La ruta sigue, dejando a la derecha el acceso al Área Recreativa de Las Presillas, muy popular en verano gracias a sus piscinas naturales. Es aquí que el camino se convierte en un sendero de tierra. Son varias las ramificaciones que aparecen a lo largo del recorrido, pero en cada una de ellas deberás seguir recto, tal y como indican las señales. Así se llega al arroyo del Aguilón, el cual hay que cruzar por un puente para poder seguir por el sendero, que comienza un leve ascenso. Deberás pasar la puerta de ganado que encontrarás para seguir la ruta, que al siguiente panel informativo toma otro camino de tierra.