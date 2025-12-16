Ni el Caminito del Rey, ni el Camino de los Fatos: la ruta de senderismo más bonita en invierno te lleva hasta la cascada congelada más espectacular de España
Un paseo por uno de los senderos más renombrados de la Comunidad de Madrid.
A pesar del frío y de que, en esta época del año muchos árboles pierden sus hojas, el invierno trae consigo una paleta de colores de lo más hermosa; tras la época de lluvias, los bosques y los prados están más verdes, la tierra húmeda tiene tonos todavía más profundos, y el cielo resplandece con un azul casi eléctrico.
También en invierno, debido a la bajada de las temperaturas, muchos ríos y lagos se congelan, convirtiéndose así en espacios de una belleza efímera.
Un salto de agua con mucha magia
Una de las rutas de senderismo más transitadas de la Sierra de Guadarrama es la que lleva hasta las Cascadas del Purgatorio, un mágico salto de agua ubicado en el Valle de El Paular, en Rascafría. Tiene un recorrido circular de una distancia total de unos 12 kilómetros, los cuales transcurren por un sendero perfectamente señalado y de una dificultad moderada, por lo que es especialmente recomendable para hacer en familia.
El punto de partida de esta excursión está en el Real Monasterio de Santa María del Paular, que durante cinco siglos fue un monasterio cartujo. Catalogado como Bien de Interés Cultural, actualmente pertenece a la Orden de San Benito. Desde aquí, hay que cruzar el puente del Perdón, tras el cual el sendero sigue por una pista asfaltada que atraviesa la Finca Los Batanes y deja el Albergue Juvenil atrás. A unos 150 metros aparece una valla metálica, la cuál hay que pasar para seguir por el sendero asfaltado.
La ruta sigue, dejando a la derecha el acceso al Área Recreativa de Las Presillas, muy popular en verano gracias a sus piscinas naturales. Es aquí que el camino se convierte en un sendero de tierra. Son varias las ramificaciones que aparecen a lo largo del recorrido, pero en cada una de ellas deberás seguir recto, tal y como indican las señales. Así se llega al arroyo del Aguilón, el cual hay que cruzar por un puente para poder seguir por el sendero, que comienza un leve ascenso. Deberás pasar la puerta de ganado que encontrarás para seguir la ruta, que al siguiente panel informativo toma otro camino de tierra.
Siguiendo el cauce del arroyo, llegarás por fin una primera cascada, la cual deja entrever la espectacularidad de la que se encuentra unos metros más adelante. Avanzando entre las rocas, tal como marca la señalización, se llega al mirador de la Cascada del Purgatorio, donde finaliza la ruta. Además del encanto mágico de los dos saltos de agua que conforman la cascada, el mirador es también un sitio estupendo para la observación de aves, pues desde aquí es posible vislumbrar el vuelo del buitre negro.
Descubriendo la ruta
La época más recomendada para realizar esta excursión es en primavera, durante el deshielo, cuando las cascadas llevan la mayor cantidad de agua. Aún así, invierno es también un muy buen momento para descubrir este paraje tan especial, pues en algunos tramos el arroyo está congelado.
Junto al punto de partida en el monasterio, antes de empezar el recorrido, o una vez lo hayas terminado puedes visitar el Bosque Finlandés, un rincón de cuento que emula los bosques nórdicos. Ofrece un pequeño paseo muy fotogénico, donde te cruzarás con un lago y un pequeño embarcadero, y una sauna de madera.
Como he mencionado antes, la dificultad del sendero es moderada, y es perfectamente seguro para los más pequeños; tan sólo tendrás que prestar atención en el tramo final, cuando el sendero se convierte en rocas. Para aquellas familias que tengan perro, ¡no dudéis en llevarlo con vosotros!, pues en esta ruta se lo pasarán en grande. Solo recuerda llevarlo atado en caso de cruzarte con ganado.
Situado a unos 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Madrid, la mejor manera para llegar hasta el monasterio es por la A-1 hasta la salida 69, donde hay que tomar la M-604 en dirección a Rascafría.
