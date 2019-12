Escapadas de última hora para el puente de diciembre

¿Cómo es posible? Con lo previsor que eres, ¿y no habías cogido billetes para este puente? Es uno de los más solicitados del año, porque por si no lo recordabas, tanto el viernes 6, como el lunes 9, son festivos nacionales. Pero no pasa nada, porque hemos seleccionado dos escapadas de última hora para que puedas hacerlas cómodamente en coche, porque están todas dentro del país. Solo tendrás que pensar en llenar el depósito y elegir la que más te apetezca.

León, pre-navidad y gastronomía en las fechas más especiales del año

Toda la comunidad de Castilla y León se une a la celebración de la Navidad con más de 130 experiencias turísticas. Y aunque estemos en pleno puente de diciembre, las fiestas ya son una realidad a la vuelta de la esquina.

Apenas hace unos días, se encendían las luces de la ciudad, que este año son más elegantes y sobrias que años anteriores y que contarán con su centro neurálgico en la plaza de San Marcelo, que ofrecerán un espectáculo de luces y sonido. Si viajas en familia, los más pequeños podrán disfrutar de Naviland, un parque infantil de aventura y ocio con toboganes, juegos hinchables, tren de aire...

Además, León es una de las capitales gastronómicas del país. Así que, ¿qué mejor que probar sus manjares este puente? Puedes perderte por los cientos de bares del Barrio Húmedo o del Romántico, pero además, la ciudad tiene restaurantes que figuran entre los mejores de España. Es el caso de Cocinandos, la primera estrella Michelin que tuvo la ciudad, a cargo de Yolanda León y Juanjo Pérez, que triunfan con su cocina tradicional renovada y su amor por el producto.

Otro de los que se unió el año pasado al firmamento de las estrellas, fue el restaurante Pablo. De un modesto lugar en un polígono industrial, a estrella Michelin en pleno centro de la ciudad. En 1975 Pablo abría sus puertas, de la mano de Pablo Rojo y Maruja Ramos. No tardaron en ganarse la estima del público.

Años más tarde, Yolanda Rojo, hija de ambos y Juanjo Losada se pusieron al frente del restaurante, dándole un giro a la propuesta, que seguía bebiendo de la tradición, pero en clave moderna. Fue en 2014, cuando dejan atrás el polígono y se mudan a su local actual, que se encuentra a dos pasos de la icónica catedral de León. “Cocinamos con lo que entra por la puerta. Todo es fresco y de temporada”, nos cuenta Juanjo.

De este modo y con su buen hacer, en 2018 lograron su primera estrella Michelin. En Pablo, podrás probar dos menús degustación, diferentes en cuanto a número de platos y duración, pero similares en concepción: León como protagonista, vista desde un prisma de vanguardia. La estación manda en la mesa, pero no faltan productos autóctonos como las truchas, el botillo, la cecina o las preciadas ancas de rana. Además, el último jueves de cada mes, organizan las jornadas 'Noche bella leonesa', una cena especial en la que un producto de la zona es protagonista. La primera se dedicó a la cecina, la segunda a la morcilla de León y así sucesivamente.

Si buscas hotel en la ciudad, quédate en el Alfonso V, un clásico con casi 100 años de antigüedad. Este es uno de los referentes para alojarse en León, por su situación privilegiada, en pleno centro de la ciudad en un edificio emblemático. Aquí se dan de la mano clasicismo y vanguardia, en su espectacular atrio de ocho plantas, rematado por una cúpula, así como en sus habitaciones donde reina el confort, recientemente renovadas.

Córdoba, la niña bonita del sur

Del casi norte, pasamos al sur. Y te proponemos una escapada a Córdoba, la niña bonita de Andalucía. Visitar la Mezquita-Catedral siempre es una verdadera gozada, no importa cuántas veces la hayas visto, siempre sorprende. El Alcázar de los Reyes Cristianos, el Puente Romano, el palacio de Viana o perderse por una de las juderías más impresionantes del país, siempre son imprescindibles.

Pero hay más, porque Córdoba ha empezado con los festejos de la Navidad 2019. Bajo el título Córdoba es Navidad, acaban de encender su alumbrado y presentado actividades como un videomapping y Chiquilandia, ubicado en el Bulevar de Gran Capitán y con más de 2400 metros de actividades, atracciones y todo para los niños. Y a partir del día 18, empieza una edición más de La Fiesta de los Patios de Córdoba, en la que muchos particulares abren las puertas de sus casas y acogerán actuaciones musicales navideñas y la tradicional zambomba.

Por si fuera poco, la ciudad estrena dos estrellas Michelin. El chef Paco Morales y su restaurante Noor, se han visto galardonados con la segunda estrella, en un año que centra su propuesta en la cocina del siglo XIV del reino Nazarí.

Además, el chef y Mariana Tapia, jefa de sala del restaurante, han abierto las puertas de Nanita, un bar de cocina informal en la misma ciudad natal del chef. Podrás disfrutar de una carta de lo más apetecible, pensada para compartir y con un mestizaje cultural que no dejará indiferente.

Así, destacan platos como su bollo preñao con chorizo y huevo de codorniz frito, un tomate pata negra Raf con base de salmorejo y lomo picado o un tartar de vaca vieja con yema de huevo curada, alcaparras y pepinillo encurtido, sin olvidarse de unos suculentos callos 'al estilo de mi padre' guisados y picantitos, ideales para calentar el cuerpo en estos días previos al invierno.

¿Nos escapamos? ¡Todavía estás a tiempo!