Entramos en la ciudad donde mejor se come de Andalucía, conocida como “la capital mundial de las tapas”: una de sus grandes señas de identidad, con una cocina que fusiona la herencia árabe con las frutas tropicales

Si pensamos en Granada, lo primero que viene a la cabeza es la Alhambra, el imponente conjunto monumental nazarí que domina la ciudad desde lo alto de la colina. Y no es de extrañar, que por algo es uno de los mayores tesoros arquitectónicos del mundo islámico medieval y uno de los monumentos más visitados de Europa.

La Alhambra es uno de los mayores tesoros arquitectónicos del mundo islámico medieval / Istock / Guillermo Perales

Sin embargo, hay otro motivo más modesto pero relevante que hace que la ciudad roja (conocida así por el color de la fachada de la Alhambra) sea uno de los destinos más interesantes para una escapada, y es su gastronomía.

Adriana Fernández

Si la cocina de Granada es especial, y una de las grandes motivaciones de viaje, es por su excelente combinación entre historia, geografía y costumbres que hacen que sea diferente al resto de ciudades de España. Y es que, si algo nos gusta de Granada es su cultura de las tapas.

Las tapas y el terraceo forman parte de la identidad de Granada. / Istock / 5

Herencia árabe y andalusí

Durante siglos, Granada fue uno de los principales centros de Al-Ándalus en la península. Los musulmanes estuvieron la friolera de 781 años (desde su invasión en el año 711 hasta la caída del Reino de Granada en 1492). Y esa influencia fue tan relevante que todavía hoy sigue presente en su cocina.

Lo vemos en el uso de especias, frutos secos, miel… aderezos que hacen que la cocina de Granada siga teniendo aquellas reminiscencias árabes y consigan llevarnos de viaje a lugares más lejanos (geográficamente hablando).

Granada, entre el mar y la montaña / Istock / Jens Thillerup

Luego está su situación geográfica, entre el mar y la montaña, literal: porque Granada está a medio camino entre el Mediterráneo y Sierra Nevada, y eso se nota también en la cocina. La influencia de la Costa Tropical, de las vegas y de las Alpujarras son clave, porque tanta riqueza paisajística aporta una enorme variedad de productos: desde carnes (el jamón de Trevélez es uno de los más emblemáticos) a pescados, hortalizas, aceites de oliva y frutas subtropicales (mango, aguacate, chirimoyas o pitahayas, entre otras).

La capital de las tapas

Puede que esto ya lo sepas, pero es interesante recordar que Granada es una ciudad famosa por las tapas, tanto por la variedad como por el tamaño. Y es que la generosidad de los granadinos es algo que se nota hasta en las barras de bar, porque es una de las ciudades de España donde las tapas son gratis.

Una ciudad famosa por su cultura del tapeo / Istock / Kelvin Wakefield

Con cada ronda, la tapa viene incluida, y sin coste alguno para el cliente. Es verdad que esta práctica ha ido cambiando con el tiempo, en algunos bares son raciones más generosas que en otros, pero la cultura es inamovible. Por eso el tapeo es una de las señas de identidad gastronómicas de la ciudad.

Las mejores calles para ir de tapas en Granada

Son varias las zonas que más público atraen a la hora de la tapa, pero si hubiera que elegir una sola calle para salir de tapeo, sería la calle Navas, la mejor calle para ir de tapas en Granada. Peatonal y situada a pocos metros del Ayuntamiento, se la conoce como “el templo del tapeo”. El marisco fresco y las carnes son los reyes de la carta.

Y luego está la calle Elvira, un icono de la zona centro, es una de las más vibrantes (sobre todo entre los jóvenes y los estudiantes). Quizá por eso es una de las calles más famosas de la ciudad, situada justo en ese punto de unión entre la plaza Nueva y el corazón del Albaicín.