Los mejores festivales de cine del mundo, de una tacada

Tribeca Enterprises y YouTube han anunciado hoy la programación de We Are One: A Global Film Festival, que presentará más de 100 películas escogidas por 21 de los festivales de cine más importantes del mundo de 35 países, además de charlas, contenidos de realidad virtual y actuaciones musicales. El evento digital, que tendrá una duración de 10 días y busca llegar a espectadores de todo el mundo, servirá como escenario global para promover películas que tienen el poder de generar el cambio y juntar a audiencias de diferentes partes del mundo. Para ello, contará con la participación de algunos de los artistas, narradores y comisarios con más talento del mundo en un esfuerzo por proporcionar entretenimiento y ofrecer apoyo al sector en respuesta al COVID-19. El festival se celebrará en exclusiva en YouTube del 29 de mayo al 7 de junio (YouTube.com/WeAreOne).

We Are One: A Global Film Festival ofrecerá al público la oportunidad de experimentar diferentes culturas a través de una lente artística; cada selección oficial ha sido escogida cuidadosamente con el fin de destacar las singularidades de los festivales que participan, a la vez que se da voz a los cineastas en un escenario mundial. Muchos de estos títulos se estrenarán en el festival, cuya programación incluirá más de 100 películas, entre ellas 13 estrenos mundiales, 31 estrenos online y cinco estrenos internacionales online.

Entre las películas que se presentarán, cabe destacar títulos como: Ricky Powell: The Individualist, un documental sobre el legendario fotógrafo callejero que incluye entrevistas con Natasha Lyonne y LL Cool J; el estreno online de Eeb Allay Ooo!, una sátira excepcional sobre los "repelentes de monos" profesionales y ganadora del premio Golden Gateway del Festival de Cine de Mumbai; el estreno mundial de Iron Hammer, un fascinante documental dirigido por Joan Chen sobre la legendaria estrella olímpica china de voleibol Jenny Lang Ping, una verdadera pionera que forjó conexiones en todo el mundo. El público tendrá acceso a más de 50 cortometrajes narrativos y documentales como el corto japonés Yalta Conference Online [título provisional], creado en exclusiva para el festival por el director Koji Fukada; el estreno mundial del corto documental de Third Eye Blind Motorcycle Drive By, así como las primeros cortos realizados por Dreamworks Animation, Bilby, Marooned y Bird Karma. La programación incluye también el estreno mundial de Losing Alice, un thriller televisivo psicológico neo-noir dirigido por un grupo de mujeres israelíes y And She Could Be Next, una serie documental de dos partes sobre las experiencias de las mujeres de color que se presentan a las elecciones, incluyendo a Stacey Abrams y Rashida Tlaib.

We Are One: A Global Film Festival organizará una serie de charlas o debates especialmente seleccionados, algunos de festivales anteriores y otros completamente nuevos, que ofrecerán a los espectadores la oportunidad de volver a ver y comentar los momentos más importantes de determinadas películas. Las charlas contarán con personalidades de la talla de Francis Ford Coppola y Steven Soderbergh; Song Kang-ho y Bong Joon-ho; y Guillermo del Toro o Jane Campion y Claire Denis. Entre la selección de obras de realidad virtual en 360 ​grados encontraremos el documental nominado al Emmy Travelling While Black and Atlas V, una historia de ciencia ficción protagonizada por Bill Skarsgard, así como otros títulos en los que han participado artistas conocidos como John Legend, Oprah Winfrey y Lupita Nyong’o. También habrá actuaciones musicales especiales, incluido un DJ set de 30 minutos de la mano de Questlove.

"Estamos muy emocionados de compartir con todo el mundo durante una semana el resultado del enorme esfuerzo realizado de forma conjunta por nuestros socios del festival y YouTube", ha apuntado la cofundadora y CEO de Tribeca Enterprises y Tribeca Film Festival, Jane Rosenthal. “Juntos, hemos podido seleccionar una potente lista de programación que refleja las sutiles variaciones de estilo que hacen que cada festival sea tan especial. We Are One: A Global Film Festival ofrecerá al público la oportunidad de celebrar no solo el arte del cine, sino también las cualidades únicas que hacen que cada historia que vemos sea única ”.

"Una de las cosas más hermosas que tienen las películas y otros contenidos visuales es la capacidad de contar historias y reunir a las personas, sin importar dónde vivan o de dónde vengan. Este es un fenómeno que hemos visto en YouTube a lo largo de los años, pero especialmente hoy en día, ya que las personas buscan conectarse y entretenerse más que nunca”, ha asegurado Robert Kyncl, director comercial de YouTube.

La programación del festival incluirá títulos exclusivos procedentes de todos los socios participantes, incluyendo los siguientes: Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Festival Internacional de Cine de Berlín, Festival de Cine de Londres, Festival de Cannes, Festival Internacional de Cine en Guadalajara, International Film Festival & Awards Macao (IFFAM), Festival Internacional de Cine de Rotterdam, Festival de Cine de Jerusalén, Mumbai Film Festival (MAMI), Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, Festival Internacional de Cine de Locarno, Festival Internacional de Cine de Marrakech, Festival de Cine de Nueva York, Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Festival de Cine de Sarajevo, Festival de Cine de Sundance, Festival de Cine de Sídney, Festival Internacional de Cine de Tokio, Festival Internacional de Cine de Toronto, Festival de Cine de Tribeca y Festival de Cine de Venecia.

En palabras del director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, We Are One supone “una experiencia extraordinaria” que permite la colaboración entre festivales “en estos tiempos tan complicados”. De ese modo, “esas historias que nos cuentan los cineastas con imágenes y sonidos pueden llegar a todos los hogares y a todas las personas en cualquier lugar del mundo”.

El calendario completo del festival está disponible en este enlace.