Una de las librerías más bonitas del mundo está en Madrid desde 1949: ediciones especiales, relojes antiguos y mapas nunca antes vistos

Ahora, es cierto que el entorno en el que se ubica la librería refuerza su atractivo. El Barrio de las Letras fue hogar de figuras como Lope de Vega, Cervantes y Tirso de Molina, y escenario de la rivalidad histórica entre Góngora y Quevedo. Pero la oferta cultural del barrio no se limita a la literatura. En la Plaza de Santa Ana se alza el Teatro Español, un edificio neoclásico que, además de su imponente fachada, destaca por su programación teatral. El barrio también alberga los tres museos más relevantes de la capital: el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.