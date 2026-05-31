Dabiz Muñoz recomienda este puesto de mercado en Madrid para “comer muy bien por menos de 20 euros”: una propuesta “fresca y diferente” dentro de uno de los mercados gastronómicos más famosos de la capital

En una ciudad donde cada vez resulta más difícil comer bien sin disparar el presupuesto, todavía siguen apareciendo sitios pequeños que funcionan especialmente por el boca a boca. Muchos están escondidos dentro de mercados gastronómicos, entre pequeños puestos y barras.

Mercado de San Antón / Istock / @jjfarquitectos

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Gustoo, un pequeño puesto del Mercado de San Antón de Madrid que el chef Dabiz Muñoz ha señalado como una de sus opciones favoritas para comer “muy bien por menos de 20 euros” en la capital.

Adriana Fernández

El puesto de mercado que recomienda Dabiz Muñoz en pleno barrio de Chueca

La recomendación apareció durante una entrevista con el creador de contenido gastronómico Kino Jerez. Cuando le preguntaron dónde comer bien en Madrid por menos de 20 euros, el chef de DiverXO respondió sin dudarlo: Gustoo.

El local ocupa uno de los puestos del Mercado de San Antón, en pleno corazón de Chueca, uno de los barrios más concurridos y gastronómicos de la capital.

Muñoz definió el proyecto como “un sitio maravilloso”, además de “fresco, diferente y con sabor”. También explicó que detrás del puesto está Aldo Sebastianelli (junto a Jorge Cal), un cocinero que trabajó anteriormente con él y que pasó además por cocinas como las de Coque o el antiguo Villena. "Me parece un cocinero con mucho talento", añadió.

Alta cocina callejera dentro de uno de los mercados más conocidos de Madrid

El puesto mezcla técnicas de alta cocina con platos mucho más informales y pensados para comer dentro del propio mercado. La propuesta gira alrededor de una especie de street food de autor con precios relativamente contenidos para el nivel técnico de la cocina.

En su breve menú aparecen platos como baos, versiones creativas de patatas bravas, lilloa gallega o elaboraciones inspiradas en cocina asiática y mediterránea.

Pero no es el único puesto con éxito dentro de un mercado. El de San Antón lleva años convertido en uno de los grandes espacios gastronómicos del centro de Madrid por sus puestos tradicionales, pero también pequeños proyectos de cocina contemporánea y espacios especializados en distintos tipos de gastronomía.

En los últimos años, muchos mercados madrileños han evolucionado hacia formatos mucho más centrados en la restauración y el tapeo informal, como el Mercado de Vallehermoso o el Mercado de San Miguel, que también concentran parte de esa nueva escena gastronómica madrileña donde conviven puestos clásicos y propuestas mucho más modernas.