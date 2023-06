Cunard, historia viva del crucerismo

También cuenta con la mayor pista de baile sobre el mar, el Queens Room. Y es que las noches de gala, también forman parte de la leyenda de la naviera que presume de haber contado con la presencia de estrellas de cine, de la música, políticos y hasta reyes, príncipes y princesas. La reina Isabel II, la princesa Soraya, Frank Sinatra, Churchill, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, y muchos personajes más. Uno de los últimos en sumarse ha sido Ed Sheeran, que ideó a bordo del Queen Mary 2 un estudio para crear su tercer álbum. Además, Meryl Streep ha rodado una de sus últimas películas a bordo: Let Them All Talk. Pero no hay que olvidar que estos cruceros son sinónimo de moderna tradición, donde se alterna la dolce far niente con entretenimiento estiloso y enriquecedor. El camarote con su suntuosa lencería y menú de siete opciones de almohadas será su paraíso de relajación mirando al mar.