El crucero que te hará entender lo que realmente es el lujo: con constantes panorámicas del mar, ofrece una conexión total con las ciudades que visita

Una de las más impresionantes experiencias que ofrece el Silver Ray, junto con la mayoría de barcos pertenecientes a la flota de Silversea, es el programa culinario S.A.L.T. (Sea And Land Taste®), que permite a los huéspedes descubrir la identidad de los destinos a través de la gastronomía local. Dentro del programa encontramos la S.A.L.T. Kitchen, que ofrece un menú inspirado en la cocina local; el S.A.L.T. Bar, donde se sirven cócteles y bebidas típicas de la región que se visita; y el S.A.L.T. Lab, que durante el día ofrece clases prácticas para descubrir todavía más afondo dicha gastronomía. En mi visita tuve la suerte de poder atender una de estas clases y, siendo alguien a quien no le gusta demasiado cocinar, debo reconocer que me lo pasé en grande.