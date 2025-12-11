El crucero que te hará entender lo que realmente es el lujo: con constantes panorámicas del mar, ofrece una conexión total con las ciudades que visita
El Silver Ray, el barco más nuevo de la flota de la compañía Silversea, es una experiencia única con la que te podrás relajar a la vez que descubres algunas de las ciudades más bonitas del mundo.
El pasado 11 de noviembre tuve la gran suerte de subir abordo y visitar el nuevo y exclusivo crucero Silver Ray, que se encontraba atracado en el puerto de Barcelona, donde pasaría una noche para luego seguir su camino por el Mediterráneo.
Con una eslora de casi 250 metros, y más de 4.000 metros cuadrados de cristaleras (permitiendo así la entrada constante de luz solar a través de las ventanas) este barco, perteneciente a la flota Nova de la compañía Silversea y presentado el pasado 2024, tiene capacidad para un total de 728 huéspedes. A bordo viajan también sus 544 tripulantes, los cuales garantizan la máxima atención y confort a lo largo de las 24 horas del día.
Actualmente, el Silver Ray se encuentra viajando por las aguas del Mediterráneo; pero en pocos días cambiará su rumbo para dirigirse hacia las islas del Caribe, donde pasará allí unos meses para, a lo largo de la primavera de 2026, regresar de nuevo al Mediterráneo.
Un hotel de gran lujo sobre el mar
Similar a su gemelo Silver Nova, el Silver Ray cuenta con un diseño asimétrico, además de que es uno de los barcos más espaciosos que existen. También como el Silver Nova, este barco está decorado con un gusto exquisito; cuenta con más de mil obras de arte, entre las que encontramos pinturas, estatuas, e incluso fotografías del fotoperiodista americano Steve McCurry, mundialmente famoso por su fotografía de la niña afgana que apareció en National Geographic.
Son 364 las suites que tiene el barco, las cuales varían de tamaño según rango de precios. Pero lo que comparten todas ellas son unos increíbles ventanales -que dan paso a un balcón privado desde donde disfrutar del azul del mar-, todos los complementos necesarios para el máximo confort (albornoces y zapatillas de la máxima calidad, una amplia selección de cojines, y champán), y un servicio de mayordomo que hará de tu estada en el barco un auténtico placer.
Una de las más impresionantes experiencias que ofrece el Silver Ray, junto con la mayoría de barcos pertenecientes a la flota de Silversea, es el programa culinario S.A.L.T. (Sea And Land Taste®), que permite a los huéspedes descubrir la identidad de los destinos a través de la gastronomía local. Dentro del programa encontramos la S.A.L.T. Kitchen, que ofrece un menú inspirado en la cocina local; el S.A.L.T. Bar, donde se sirven cócteles y bebidas típicas de la región que se visita; y el S.A.L.T. Lab, que durante el día ofrece clases prácticas para descubrir todavía más afondo dicha gastronomía. En mi visita tuve la suerte de poder atender una de estas clases y, siendo alguien a quien no le gusta demasiado cocinar, debo reconocer que me lo pasé en grande.
Abordo del crucero también hay varios restaurantes y bares disponibles para que los huéspedes puedan disfrutar de una vivencia gastronómica única; cada uno con su toque particular en cuanto a la cocina o experiencia personal.
Situado en el corazón del barco, el Arts Café es perfecto para recibir a los huéspedes después de un día visitando la ciudad. El Atlantide, donde tuve la gran suerte de almorzar durante mi visita, es un restaurante con elegancia, cuya cocina, creada para seducir el paladar con sus platos de diseño, incorpora lo mejor que el mar tiene para ofrecer. Además, su carta se va modificando dependiendo del puerto en el que se encuentre atracada el barco.
Para una opción de cocina italiana está el restaurante La Terrazza, que durante el almuerzo ofrece buffet, y dispone de una espectacular terraza al aire libre que ofrece una impresionante panorámica del mar. También al aire libre está el Marquee, abierto desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, y el cual dispone de opciones vegetarianas y veganas.
De un “caché” más elevado son el Silver Note, donde poder disfrutar de una deliciosa gastronomía internacional acompañada de jazz y blues en directo; y el Kaiseki, que ofrece almuerzos y comidas con inspiración japonesa.
Disfrute abordo
Son varias las zonas públicas y de recreo que hay repartidas por el barco. En la parte posterior encontramos el Panorama Lounge, una sala que ofrece un refugio pacífico perfecto para descansar y conocer a gente, y que por las noches, a partir de las 22h, se convierte en una pista de baile con DJ.
En el corazón del barco, cerca del Arts Café, se encuentra la Boutique, que ofrece a los pasajeros una cuidada selección de artículos de moda, joyería, perfumería y complementos. Enfrente de la Boutique está el Casino, que dispone de distintos juegos de apuestas, como la ruleta o el blackjack, así como un conjunto de máquinas tragaperras.
Inspirado en las antiguas termas romanas, el spa ofrece una sauna, un baño de vapor, y una piscina de hidromasaje, así como 8 salas de tratamiento, un salón de belleza con peluquería, y un gimnasio.
Situado en las cubiertas 10 y 11, el Pool Deck dispone de la piscina más grande de toda la flota de Silversea, la cual ofrece unas excepcionales vistas de 270º. En el piso superior, el solárium es el punto ideal para aquellos que buscan tranquilidad pero no quieren renunciar a las vistas.
Similar al Panorama Lounge, en la proa del barco, junto al S.A.L.T. Bar, se halla el Observation Lounge. Con unas vistas inigualables a los paisajes marítimos que rodean el crucero, es el lugar perfecto para relajarse o disfrutar de algún juego de mesa, como el mahjong o el monopoly. Además, dentro de este espacio está la biblioteca, donde los huéspedes pueden tomar libros prestados. Imagina: tu y un buen libro con la inmensidad del mar como telón de fondo. Yo me tiraba de cabeza.
Precios y ofertas
Hay una gran variedad de opciones de recorridos para escoger, los cuales varían tanto en cantidad de días y precio. La duración mínima es de seis días, mientras que el máximo disponible es de 77 días. En cuanto al recorrido, el Silver Ray navega por el Mediterráneo, el Caribe y América Central, y también tiene una oferta transoceánica.
Así, dependiendo del puerto de salida, y de los días que se pase abordo, los precios (en los que se incluye todo) van desde los 2.500€ por huésped por un recorrido de 6 días, hasta los más de 50.000€ por huésped en el itinerario de 77 días, el cual recorre 40 puertos a lo largo de 21 países distintos del continente americano.
