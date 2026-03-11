Dónde comer en el Valle de Arán: la cocina de montaña que se cuece entre valles, nieve y tradición

En manos de Albert Jubany aparece en la villa de Vielha otra de las joyas gastronómicas del valle con reconocimiento Michelin: Eth Bistro Gastro Espai, un restaurante que aúna la gastronomía mediterránea –por las raíces del chef– con la cocina local trabajada desde una perspectiva moderna. Su propuesta está dividida en tres menús: Bistronómico, Gamba de Palamós, Fondue de quesos y degustación de temporada, en el que ponen en valor los productos de la zona. Además, el interior del restaurante tiene la particularidad de que está repleto de detalles montañeses que llevan a los comensales a un viaje por los sabores de la zona, y es que la decoración de todo el espacio es, como ellos dicen, obra de ‘la mejor decoradora del Valle de Arán, Carmen Caubet’.