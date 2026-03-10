Las coctelerías que demuestran que Colombia está en el punto de mira líquido

Hacer un listado de las mejores coctelerías colombianas sin mencionar Alquímico estaría incompleto. Este bar, instalado en una casa colonial del centro histórico de Cartagena de Indias, se ha convertido en un icono internacional y en una auténtica declaración de intenciones. Y es que Alquímico trabaja con comunidades locales, productores artesanales y destiladores independientes para construir una carta –de cócteles y de pequeños bocados para comer– que es, en sí misma, un mapa en el que se pone en valor los productos, el territorio y los trabajadores de su país. Cada planta, cada fruta y cada alcohol tiene una procedencia y un propósito. La experiencia se despliega en distintos niveles del edificio, con ambientes que invitan a recorrer y descubrir: el primer piso, apoya el trabajo de la asociación campesina de Asocoman, en Montes de María; el segundo piso, ofrece una carta en la que se reinterpretan los cócteles clásicos desde la riqueza de la biodiversidad colombiana; y el tercero, se puede probar un menú elaborado con ingredientes orgánicos de su finca con la que apoyan la reforestación y la preservación de la vida local. En Alquímico no solo se sirven algunos de los mejores cócteles de Colombia; sino que a través de su trabajo han contribuido activamente a posicionar al país en la conversación global sobre coctelería contemporánea y todo lo que puede hacer por el mundo.