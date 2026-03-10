Las coctelerías que demuestran que Colombia está en el punto de mira líquido
De Bogotá a Cartagena de Indias, una ruta por los bares que están redefiniendo la coctelería latinoamericana a partir de producto local, técnica y relato.
Hasta hace muy pocos años, cuando se hablaba de grandes capitales de la coctelería, las miradas apuntaban casi siempre a ciudades como Londres, Nueva York o capitales asiáticas como Singapur. Sin embargo, en los últimos años, los focos empiezan a apuntar hacia Latinoamérica. Primero con Ciudad de México, ahora con Colombia. Y es que el país colombiano, poco a poco, ha ido construyendo un discurso propio alrededor del mundo líquido, ligado a su biodiversidad, a la recuperación de ingredientes autóctonos, de destilados locales artesanales y a una nueva generación de bartenders que entienden la coctelería como una extensión de la gastronomía y de la identidad cultural que conecta territorio, memoria y disfrute a través de los tragos. Estas son las coctelerías que demuestran que Colombia está, definitivamente, en el punto de mira líquido.
La Sala de Laura (Bogotá)
En manos de Laura Hernández, una de las caras femeninas más importantes de la coctelería mundial, La Sala de Laura una propuesta que combina investigación, técnica, creatividad y sensibilidad que se acompaña con una carta de cocina de autor creada por la chef Leonor Espinosa perfecta para maridarla. Aquí cada cóctel nace de un proceso creativo profundo, donde el ingrediente colombiano es punto de partida que da lugar a destilados propios, infusiones, fermentaciones y clarificaciones conviven en una carta que cambia, evoluciona y dialoga con el entorno y se presenta a la libre elección de los comensales, en una experiencia en barra o en un menú de 6 pasos. El resultado son tragos complejos pero equilibrados, pensados para un público curioso y dispuesto a dejarse guiar y a saborear Colombia desde la copa.
Bar Carmen (Medellín)
Bar Carmen es, desde hace años, uno de los pilares de la escena gastronómica y líquida de la ciudad de Medellín donde locales y extranjeros lo han convertido en parada obligada. Localizado en una preciosa casa del barrio de El Poblado, este local que apuesta por la cocina contemporánea inspirada en Colombia cuenta con una propuesta líquida que ha posicionado la ciudad como uno de los destinos imperdibles para los amantes de los cócteles. En manos de Maycoll Tobon, director del bar, su propuesta de carta combina clásicos reinterpretados con creaciones propias donde aparecen ingredientes locales tratados con respeto y creatividad que les permiten hablar de ingredientes locales, territorio y biodiversidad. Entre las sugerencias está el Viche Tomaseca, elaborado a partir de una bebida artesanal propia del Pacífico colombiano, licor de café y vodka Ketel One; el Carmesí, con mezcal Ojo de Tigre, ron Havana, uva isabela, cordial de albahaca morada, vino de guayaba y sal de limón Meyer; o el Floral, con ginebra Tanqueray Ten, ciruela lactofermentada, Lillet Blanc y vermut de ciruela.
Alquímico (Cartagena de Indias)
Hacer un listado de las mejores coctelerías colombianas sin mencionar Alquímico estaría incompleto. Este bar, instalado en una casa colonial del centro histórico de Cartagena de Indias, se ha convertido en un icono internacional y en una auténtica declaración de intenciones. Y es que Alquímico trabaja con comunidades locales, productores artesanales y destiladores independientes para construir una carta –de cócteles y de pequeños bocados para comer– que es, en sí misma, un mapa en el que se pone en valor los productos, el territorio y los trabajadores de su país. Cada planta, cada fruta y cada alcohol tiene una procedencia y un propósito. La experiencia se despliega en distintos niveles del edificio, con ambientes que invitan a recorrer y descubrir: el primer piso, apoya el trabajo de la asociación campesina de Asocoman, en Montes de María; el segundo piso, ofrece una carta en la que se reinterpretan los cócteles clásicos desde la riqueza de la biodiversidad colombiana; y el tercero, se puede probar un menú elaborado con ingredientes orgánicos de su finca con la que apoyan la reforestación y la preservación de la vida local. En Alquímico no solo se sirven algunos de los mejores cócteles de Colombia; sino que a través de su trabajo han contribuido activamente a posicionar al país en la conversación global sobre coctelería contemporánea y todo lo que puede hacer por el mundo.
El Barón (Cartagena de Indias)
En la plaza de San Pedro Claver, en Cartagena de Indias, aparece en una preciosa casa colonial un pequeño, elegante y clásico bar con una terraza magnífica donde la coctelería se eleva a niveles estratosféricos, se trata de El Barón. Su carta rinde homenaje a la coctelería tradicional, con especial atención al ron y a los destilados latinoamericanos, pero siempre con un guiño creativo desde una perspectiva refinada y contemporánea. Además, cuentan con una carta de tapas colombianas, quesos y charcutería, y una carta destinada únicamente a los habanos y cigarros de Colombia y Cuba, para todos aquellos curiosos de los tabacos.
Mamba Negra (Medellín)
En piso 22 del edificio Q Office de Medellín, en una de las zonas más exclusivas y vibrantes de esta ciudad, aparece el paraíso de Mamba Negra; un lugar donde la coctelería, la brasa, la música y la estética se entrelazan para crear una experiencia única. La propuesta líquida de Juan David Zapata ha dado lugar a una carta que combina su coctelería de autor, inspirada en la historia y evolución de Medellín, y los grandes clásicos reinterpretados, para que nadie se quede sin su trago icónico. Además, Mamba Negra conecta con una generación que busca experiencias sensoriales completas, donde el trago es tan importante como la gastronomía o el ambiente, de ahí que cuenten con una carta de bocados inspirada en técnicas japonesas y mediterráneas y que el ambiente de este espacio lo marque la música y su fuerte identidad colombiana.
