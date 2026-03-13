Cocido madrileño: los templos donde comer el plato capitalino más tradicional

En la calle de Santa Engracia aparece un lugar que se ha consolidado por su saber hacer como uno de los grandes custodios del cocido madrileño, se trata de La Gran Tasca, donde llevan más de 80 años preparando este guiso que como ellos mismos dicen “hay cosas que no se olvidan, como el olor del cocido madrileño en casa de tus padres o abuelos; un festín que reunía a todos y que tiene el poder de unir a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, y convertir cualquier comida en un momento de alegría compartida”. Su preparación tiene dos particularidades: por un lado, que la elaboración de su caldo se prolonga 48 horas hasta lograr un caldo concentrado y profundo; por otro, que, además de servirse en dos tiempos, su bandeja de verduras y carnes cuenta con 15 ingredientes selectos entre gallina campera, embutidos asturianos, carnes ibéricas y verduras de temporada.