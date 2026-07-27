Las 10 ciudades más cómodas para ver el eclipse total de Sol, perfectas para mayores de 65 años: con AVE directo y miradores a pie de calle

En tan solo dos semanas seremos testigos de uno de los acontecimientos más esperados de todo el 2026, nada de Mundiales de Fútbol ni cosas mundanas. Este 12 de agosto gran parte del territorio español presenciará el primer eclipse solar desde 2015; la diferencia es que este último fue parcial, mientras que este próximo será total, el primero en más de 60 años. Similar a la expedición de la nave Artemis II a inicios de este año, el eclipse supone un episodio de gran importancia en la relación entre nuestro planeta y el cosmos.

Es muy importante protegerse los ojos mientras observamos el eclipse / Istock / Victor Sanchez

Lamentablemente, será solo en una franja del territorio desde donde se podrá ver el eclipse. Esta franja de totalidad del eclipse atravesará la península de noroeste a sureste, pasando por Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Este supone el primer eclipse solar total visible desde el territorio peninsular desde 1905, puesto que el de 1959 se vio solo en el archipiélago canario, por lo que lo hace todavía más especial.

Los mejores puntos para observar el eclipse

Hace ya meses que los más aficionados a la astronomía y el cosmos planearon cómo y dónde iban a ver el eclipse solar de este 12 de agosto. Hay también aquellos que, un poco despistados, se han despertado tarde y empiezan a planearlo ahora. Si eres una de estas personas, no te preocupes. A continuación te propongo una lista de 10 localidades a las que podrás llegar perfectamente en AVE a tiempo para ver el eclipse.

Valencia

En el límite sur pero todavía lo suficiente dentro de la franja de visibilidad para poder observar el eclipse, el punto álgido del cual se calcula que, en la ciudad de Valencia, tendrá una duración algo superior al minuto. Si bien será visible desde gran parte de la ciudad, yo te recomiendo que te acerques a la playa: el ambiente animado y distendido serán el compañero ideal a la magia del eclipse. Si te animas, puedes incluso darte un baño mientras tiene lugar.

Ciudad de las Artes y las Ciencias en València / Istock / travelview

León

Considerado uno de los mejores lugares para presenciar este fenómeno astronómico, ya que se encuentra prácticamente en el centro de la franja de visibilidad, León cuenta con un horizonte bastante despejado, lo que facilitará la observación. La ciudad tiene también la ventaja de que no está tan masificada como otras de las principales ciudades del territorio, por lo que presenta un escenario algo más tranquilo.

Zaragoza

Se estima que el tiempo de duración del eclipse en la capital de Aragón será de alrededor de minuto y medio, tiempo suficiente para disfrutar de esta maravilla astronómica. Zaragoza tiene también a favor el hecho de que su clima en verano es seco y la probabilidad de nubes es baja, por lo que la posibilidad de ver el eclipse está más que garantizada.

Vista aérea de Gijón / Istock / Aleh Varanishcha

Gijón

Muy cerca también del centro de la franja de visibilidad, la ciudad de Gijón ofrece la oportunidad de presenciar el eclipse total junto a la orilla del Cantábrico. Con una probabilidad de nubes media y unos paisajes de espectáculo, se estima que la duración del eclipse será de alrededor del minuto y 50 segundos. Como en Valencia, bañarte en el mar aportará una dimensión todavía más especial a la experiencia.

Burgos

Parecido a León, la duración del eclipse aquí se estima que será de minuto y 45 segundos. Burgos, ciudad llena de historia y atravesada por el Camino de Santiago, tiene el añadido que fue testigo también del último eclipse solar total que se vivió en la península en 1905. Por esto, acercarse a esta ciudad es una de las mejores opciones para vivir el acontecimiento.

La Catedral de Burgos / Istock / Rudolf Ernst

Valladolid

Su proximidad a la franja de totalidad convierte a la ciudad pucelana es uno de los puntos claves del territorio para observar el eclipse. Repleta de rincones plagados de historia, la ciudad de Valladolid cuenta con varios escenarios despejados y en alto que ofrecen las panorámicas ideales para el acontecimiento.

Santander

Aunque se encuentra casi en el límite de la franja de visibilidad del eclipse, la capital de Cantabria tiene varios espacios con las condiciones perfectas para poder ver cómo la Luna tapa el Sol. Ya sea en alguno de los parques o espacios verdes de la ciudad, o en alguna de sus playas, la experiencia estará siempre llena de encanto.

Vista aérea de Santander / Istock / saiko3p

Castellón de la Plana

Uno de los puntos de salida de la trayectoria del eclipse dentro del territorio peninsular, en Castellón se espera que el eclipse dure algo más de un minuto y medio. Acompañada de la brisa fresca proveniente del Mediterráneo, la ciudad representa uno de los puntos más privilegiados para la observación del eclipse solar.

Oviedo

Similar a Gijón, el eclipse tendrá aquí una duración aproximada de un minuto y 50 segundos, lo que las convierte en las ciudades del territorio donde más durará. Se prevé que la presencia de nubes sea baja, facilitando la visión. La ciudad cuenta además con cantidad de espacios despejados desde los que poder vivir la experiencia.

El Palacio de Congresos de Oviedo / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

Palencia

Con un equilibrio perfecto entre visibilidad y meteorología, la ciudad de Palencia se ha erigido como uno de los mejores lugares de todo el territorio para observar el eclipse. Su proximidad a la franja de totalidad suman todavía más razones para acercarse a esta ciudad, que cuenta con varios espacios con las características necesarias para poder ver el eclipse en perfectas condiciones.