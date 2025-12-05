La cita perfecta para los amantes del chocolate: recorrido, fecha y horario

El cacao llegó a España cuando en 1544 el fraile dominico Bartolomé de las Casas mandó una delegación a la península para visitar a Felipe II, y uno de los productos que traen es el cacao. Es por ello que en la mayoría de las referencias que tenemos de la llegada del cacao desde el continente americano y las primeras recetas con chocolate, Sevilla está presente siempre, de una u otra forma.