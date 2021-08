Cine, rumba, brunchs... una terraza con (más que) vistas en Barcelona

Lo mismo se puede hacer un desayuno tardío mientras un dj pone la banda sonora, que desmelenarse al caer la tarde al ritmo de rumba catalana. Lo mismo se puede echar la mañana bajo el sol, con cócteles y chapuzones incluidos, que sorprender a la pareja con una cena romántica en un escenario que te traslada a la propia Toscana. Y ello por no hablar de las sesiones dominicales de jazz, swing, funk o rhythm and blues, o del cine bajo las estrellas con vistas espectaculares.

Todo esto y mucho más ocurre en Barcelona en la que se ha erigido, por derecho propio, en la terraza del verano. Se llama Rooftop Garden y está en la cima de uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad: El Palace, una joya centenaria que es reflejo de la historia, la cultura y la sociedad catalana.

Esta terraza de las alturas no es un espacio cualquiera sino el más grande de la ciudad condal instalado en una azotea. Nada menos que 1.500 m2 repletos de pliegues, recovecos y rincones secretos, diseñados con un encanto especial.

Oasis de paz

Inspirado en el jardín romántico del palacio de Francesc Cambó (famoso político de principios del siglo XX) y barnizado con el toque bohemio y melancólico que destilan las pinturas de Ramón Casas, el Rooftop Garden recoge el esplendor de la Barcelona de los años 20. Estanques, pérgolas, escaleras, biombos que separan los espacios, más de cincuenta variedades de plantas, un restaurante de alta cocina y una piscina al aire libre que emula la estética de los antiguos baños romanos que encontramos en las habitaciones.

En esta idílica atmósfera es donde se cuece lo más in de esta temporada. Todo un abanico de planes divertidos y refrescantes para los que se queden en la ciudad (y sin necesidad de estar alojados en el hotel) en un oasis de tranquilidad alejado del bullicio urbano.

Una animada buena mesa

Una combinación perfecta la que tiene lugar los sábados, de 12:30h a 16:30h. Se llama Brunch & Vinyls y es, como su nombre indica, un brunch ambientado por los djs Javier Verdes y Carlos U Soul, que pinchan música de vinilos.

Huevos benedictinos con tocino, salmón o aguacate; tortilla ibérica abierta o Stracciatella de burrata con tomate cherry confitado, kalamata y piñones son algunas de las delicias que, acompañadas de sonidos envolventes, se pueden degustar en esta fórmula a medio camino entre el desayuno y la comida. Un brunch ideado por Daniel Padró para disfrutar a la carta, aunque también existe la opción de un menú cerrado con una botella de cava para dos personas, una bebida caliente, un plato salado y otro dulce.

Palmas y bailoteo

Esto es exactamente lo que se vive los jueves en el Rooftop Garden de El Palace. Una tarde de rumba catalana bajo la voz y la guitarra de David Canal, que le da tanto a Los Delincuentes y Estopa como a Joaquín Sabina y, por supuesto, al mítico Peret.

La terraza explota con este ritmo que fusiona el cante flamenco catalán-andaluz con los ritmos afrocubanos y ciertos toques de rock&roll. Y mientras tanto, todo un desfile de ricos cócteles como el Bloody María, que sustituye el vodka por tequila.

Cine bajo las estellas

Un poco más cerca del cielo (hay que subir unas pequeñas escaleras) tenemos este otro planazo las noches de los jueves a los domingos. Se trata del Open Air Rooftop Cinema, que consiste en ver una peli desde una cómoda tumbona y bajo la luz de las estrellas.

Skyfall, La la land o Algo pasa con Mary son algunos de los filmes en versión original (con subtítulos en español) que pueden disfrutarse en este maravilloso formato que incluye un cóctel refrescante y un clásico bowl de palomitas. Y si hay hambre, se puede cenar a la carta ordenando el menú por Whatsapp.

Más música

Sí, los domingos de 13:00h a 16:30h. Por si fuera poco, también en estas horas el Rooftop Garden acoge variados ritmos de música en vivo: jazz, swing, R&B, soul, funk, pop, rock…

Es el lunch and live music, que tiene lugar mientras se puede comer con la carta habitual de verano de la terraza o con la fórmula vermut. Grupos como Nika Mills, The Summer Lovers, Rumbonia o Take Away ya han pasado por este escenario.

Y relax al fin…

Aunque esta vez no es en la terraza, El Palace de Barcelona también tiene un hueco para el relax y el bienestar. Se trata del Mayan Luxury Spa, un espacio que hace gala de una filosofía especial. Ideado para que cuerpo, mente y espíritu se vuelvan uno, su fin es viajar hasta el epicentro de la cultura maya a través de sonidos, rituales y tratamientos que transportan hasta esta tradición ancestral.

Para ello está el temazcal, una sauna prehispánica construida de manera artesanal, en cuya cúpula se calientan piedras volcánicas sobre las que se vierte agua con hierbas medicinales aromáticas. Con este ritual (que para la cultura Maya representa el vientre materno) comienzan todos los masajes y tratamientos, conformando una experiencia maravillosa en la que piel se desintoxica y se alcanza el máximo nivel de relajación.