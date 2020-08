Cinco consejos astrofísicos para disfrutar de la lluvia de Perseidas desde hoy hasta finales de agosto

Hoy, 12 de agosto, es el día en que la lluvia de Perseidas alcanza su máximo. ¿La hora? Las 15:13 en la península (14:13 en las islas Canarias). Se podrán ver unas 110 por hora. Eso sí, tendrás hasta finales de agosto para disfrutar de estas estrellas fugaces (aunque el término astronómico correcto es el de meteoros, nos informan desde el Planetario de Madrid), que se producen cuando pequeñas partículas se queman por fricción al penetrar en la atmósfera de la Tierra.

Las lluvias de estrellas suelen recibir el nombre de la constelación donde se sitúa el radiante, lugar del que parecen provenir dichos meteoros. Y como su radiante se localiza en la constelación de Perseo, se llaman Perseidas. También reciben el nombre de lágrimas de San Lorenzo y es porque el máximo de actividad de estas lluvias de estrellas se sitúa en torno a la festividad de San Lorenzo, el 10 de agosto.

En el caso concreto de las Perseidas, estas son causadas por el paso de la Tierra a través de los restos que deja el cometa Swift-Tuttle (descubierto en 1862) en su órbita alrededor del Sol.

Rodrigo González Peinado, astrofísico del Planetario de Madrid, nos da las claves para disfrutar al máximo de esta lluvia de estrellas:

1. LAS PERSEIDAS NO SON SOLO UN DÍA:

"El pico de actividad de las Perseidas será a las 15:13 hora española, por lo que el pico de actividad no será visible debido a que a esa hora es de día. Por lo tanto, habrá que esperar hasta que se oculte el Sol para poder verlas. Una cosa importante es que las Perseidas NO son un día, sino que es una lluvia de estrellas activa desde mediados de julio que tiene su pico de actividad en estos días y poco a poco irá disminuyendo hasta finales de agosto. Por tanto, si la madrugada del 12 al 13 no se pueden ver por lo que sea, puede intentarse también los días siguientes, aunque la intensidad de meteoros será menor", explica el experto.

2. EN BUSCA DE UN CIELO DESPEJADO. NI BOSQUES, NI FAROLAS:

Debemos saber que, en caso de lluvia o cielo nublado, no es posible verlas. Así que habrá que esperar a un día de cielo despejado. "Los meteoros quemándose en la atmósfera (que es lo que en realidad es una lluvia de estrellas) lo hacen a una altura mayor de la que están las nubes", nos explica Rodrigo. Rodrigo nos recomienda lugares alejados de la contaminación lumínica y con el cielo lo más despejado posible para ver las lluvias de estrellas. "En los bosques, los árboles nos pueden tapar mucho cielo con sus ramas, así que no es aconsejable. Mejor en sitios llanos y despejados. Y, por supuesto, no en ciudades debido a que con tanta contaminación lumínica, podremos ver muchos menos meteoros", añade.

3. CÓMO FOTOGRAFIARLAS:

"Al ser tan rápidas, es poco probable sacar el móvil, hacer una foto y que aparezca algo. Lo mejor sería poner en la cámara o móvil un tiempo de exposición alto y esperar a que en esos instantes, pase una por delante del objetivo y la cámara o móvil lo puedan captar", aconseja el astrofísico.

4. OJO CON EL TELESCOPIO O LOS PRISMÁTICOS:

No se recomienda utilizar instrumentos ópticos para ver las Perseidas y esto tiene una explicación: "Porque no sabes por dónde van a aparecer, porque son muy rápidas y porque te limitan campo de visión. Cuando quieras enfocar el telescopio o los prismáticos, ya habrá pasado".

5. ¿EN BUSCA DEL RADIANTE?

"El radiante está en la constelación de Perseo, en el punto cardinal noereste, debajo de la W de Casiopea. Sin embargo, no es relevante localizar el radiante para observarlas porque van a aparecer por todo el firmamento", puntualiza Rodrigo.

Si por cualquier motivo no puedes ver la lluvia de Perseidas en vivo, aquí la retransmiten: www.sky-live.tv/ retransmisiones/perseidas-2020.