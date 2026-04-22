Ni el chuletón de Ávila, ni el buey gallego: la mejor carne de España se sirve en un asador de un pueblo perdido de León, se madura durante meses y ha enamorado a los críticos del New York Times

En un lugar remoto de Castilla y León se encuentra el templo de la mejor carne del mundo. Y de verdad que no lo decimos por decir. Es una opinión que pone de acuerdo a expertos gastronómicos de todo el mundo.

Se encuentra en un lugar de la provincia de León donde, para sorpresa de muchos, se crían bueyes en libertad: es solo uno de los secretos del éxito de esta carne de sabor profundo, grasa saludable y una textura realmente inigualable. Pero vayamos por partes.

Adriana Fernández

Dónde está el templo español de la mejor carne del mundo

Estamos a unos 800 metros sobre el nivel del mar, en un pueblo de apenas mil habitantes situado a solo seis kilómetros de La Bañeza, nombre que seguro sí te suena de mucho. El que puede que no te suene de nada es precisamente Santa Elena de Jamuz, a menos que seas un fanático de la alfarería, porque el pueblo es famoso por su tradición alfarera, y sus bodegas. Y ese es el segundo de los secretos del éxito de esta carne.

El paraíso de la carne está a solo unos kilómetros de La Bañeza, en León. / Istock

Santa Elena de Jamuz es el pequeño y desconocido pueblo que desde hace años se ha hecho un merecido hueco en el mapa de los mejores asadores del mundo, porque es el lugar donde se encuentra El Capricho, el templo español de la mejor carne de buey.

Por qué una de las claves que hace que la carne de El Capricho sea de las mejores del mundo es por la manera en la que está madurada. Y ese es el tercero de los secretos de su éxito.

Una finca de más de cien hectáreas

José Gordón es el artífice de este imperio. Todo empieza en la finca El Capricho, un terreno de cien hectáreas de ganadería extensiva donde se crían unas 400 cabezas de ganado casi en total libertad, si no fuera por los cuidados y mimos que les profesa Gordón.

José Gordón, el empresario que hay detrás, es un maestro de las maduraciones extremas. / El Capricho

Él es quien, personalmente, supervisa desde la alimentación natural del ganado, hasta el despiece de cada uno de los animales, todos bueyes viejos (de entre 10 y hasta 15 años de edad). Y la edad es importante, porque le aporta profundidad de sabor y una infiltración de grasa que es difícil encontrar en carnes más jóvenes y convencionales.

Después llega el momento de la maduración: Gordón es uno de los pioneros en la maduración extrema de carnes durante largos períodos (entre tres y seis meses), y lo hace utilizando precisamente las bodegas subterráneas del pueblo ya en desuso. Sus condiciones de humedad y ausencia de luz son también parte del secreto del sabor y la textura de sus carnes.

La parrilla a las brasas de leña de encina son clave en el sabor de estas carnes maduradas. / Istock

La técnica de cocción que potencia el sabor de la mejor carne del mundo

El último paso está precisamente en la parrilla, la técnica de cocción favorita de Gordón para sus carnes. Para ello, utiliza brasas controladas de leña de encina que le aporta notas aromáticas únicas para unas carnes que se sirven doradas por fuera, y muy tiernas y jugosas por dentro. Una técnica muy precisa que potencia el sabor, pero sin enmascararlo.

Son precisamente todas estas claves (selección, crianza, maduración y parrilla), junto a la obsesión por la perfección de su artífice, las claves que han llevado a El Capricho al podio de los mejores asadores del mundo.

Y es que, si hace años estuvo en el puesto número dos del mundo (que se dice pronto), solo por detrás de un asador de Buenos Aires (los reyes de los asados), y este 2026 vuelve al top ten, colocándose en un merecidísimo décimo puesto en la prestigiosa lista que elabora la guía internacional World’s 101 Best Steak Restaurants. La buena noticia es que La Cúpula, el espacio más exclusivo de la bodega, se ha colocado con el primer puesdo del mundo. Un éxito que viene avalado tras años de excelentes críticas como uno de los mejores lugares del mundo para comer carne de buey por los críticos de The New York Times y The Guardian. Menudo capricho.