El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 26 de diciembre al 8 de enero

En Marsella, el invierno actúa como un revelador: baja el volumen del turismo y deja al descubierto la ciudad más genuina del Mediterráneo francés. Con más de 300 días de sol al año, la segunda urbe de Francia mantiene su vitalidad incluso en los meses fríos, ofreciendo un clima amable para recorrer sin prisas sus 111 barrios, cada uno con acento propio. Del creativo Panier, el más antiguo de la ciudad, al siempre vivo Vieux-Port, donde los pescadores siguen vendiendo el género del día, Marsella se mueve entre lo popular y lo cosmopolita, entre la herencia griega de sus orígenes y una mezcla cultural que se percibe en las calles, los mercados y los cafés. A sus callejuelas interminables se suma una agenda cultural en la que, por una vez, no hay colas, con hitos como el MuCEM, La Vieille Charité o La Friche Belle-de-Mai, y un entorno natural que sorprende incluso en invierno, desde las islas del archipiélago de Frioul hasta las calas del Parque Nacional de las Calanques.