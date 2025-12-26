El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 26 de diciembre al 8 de enero
Cada viernes, el equipo de Viajar selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y un objeto que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino - Marsella
En Marsella, el invierno actúa como un revelador: baja el volumen del turismo y deja al descubierto la ciudad más genuina del Mediterráneo francés. Con más de 300 días de sol al año, la segunda urbe de Francia mantiene su vitalidad incluso en los meses fríos, ofreciendo un clima amable para recorrer sin prisas sus 111 barrios, cada uno con acento propio. Del creativo Panier, el más antiguo de la ciudad, al siempre vivo Vieux-Port, donde los pescadores siguen vendiendo el género del día, Marsella se mueve entre lo popular y lo cosmopolita, entre la herencia griega de sus orígenes y una mezcla cultural que se percibe en las calles, los mercados y los cafés. A sus callejuelas interminables se suma una agenda cultural en la que, por una vez, no hay colas, con hitos como el MuCEM, La Vieille Charité o La Friche Belle-de-Mai, y un entorno natural que sorprende incluso en invierno, desde las islas del archipiélago de Frioul hasta las calas del Parque Nacional de las Calanques.
La escapada - Ribeira Sacra
Navegar por la Ribeira Sacra nos permite conocer a fondo un territorio donde reinan el agua, la piedra y el vino. El río Sil avanza encajonado entre cañones, con laderas que alcanzan pendientes imposibles y donde las viñas, sostenidas por bancales de granito, desafían la gravedad. Desde el agua, el paisaje se percibe con otra cadencia: bosques, aves que planean sobre el cauce, curvas que se abren de pronto a miradores naturales como Cabezoá o los Balcones de Madrid... No es difícil entender por qué este territorio aspira a ser Patrimonio de la Humanidad. La experiencia se completa tierra adentro, siguiendo la huella de los monasterios que dieron nombre a la comarca y que explican su dimensión espiritual. Lugares como San Pedro de Rocas, excavado directamente en la roca, o el antiguo monasterio de Santo Estevo, hoy integrado en el bosque, hablan de tiempo lento. En la mesa, la Ribeira Sacra se expresa con mencías y godellos nacidos en las laderas y cocina gallega de producto.
El hotel - VP SOGNIO Metropolitano
En una zona de Madrid marcada por el frenetismo financiero, VP SOGNIO Metropolitano hace del lujo un concepto más cercano. Situado en la avenida de la Reina Victoria, el hotel funciona como un refugio contemporáneo donde diseño, arte y hospitalidad se integran sin estridencias. Las habitaciones están pensadas para el descanso, mientras que los espacios comunes introducen al viajero en una narrativa visual donde el arte contemporáneo se vuelve protagonista de la experiencia de usuario. La vida del hotel se expande hacia la gastronomía con el Mercado Madriles Reina Victoria, un espacio donde se dan encuentro cocinas diversas y coctelería. Una programación cultural discreta, áreas para eventos y la al detalle que rehúye la solemnidad completan el paquete.
El restaurante - Qorte
Sí, en Madrid hay una apertura prácticamente semanal, pero no todas hacen el mismo ruido. En el barrio de Salamanca acaba de abrir Qorte, un restaurante que mira al Mediterráneo desde la capital con una propuesta que se centra en el producto y en una experiencia de sala premium. Aquí la cocina se articula en torno a brasas, arroces precisos y recetas que reivindican el recetario clásico sin nostalgia. La carta se pasea entre mar y huerta dejando que sea el sabor el que marque el ritmo.
El espacio acompaña esa idea de disfrute pausado: un interior sobrio y elegante que mezcla referencias mediterráneas con un aire cosmopolita, con detalles como una cocina vista que no resta recogimiento al comedor. Sosteniendo la carta, una bodega amplia y una hospitalidad que apuesta por la coherencia y el buen hacer. En pocas palabras: Qorte aspira a convertirse en uno de esos sitios buenos a los que se quiere volver, y no tardará en recibir los reconocimientos que todos tenemos en mente para responder de su nivel.
El trayecto - Barco de vapor a través de Lucerna
Navegar por el Lago de Lucerna condensa la esencia del viaje europeo: paisaje, historia y belleza serena. Rodeado de montañas, praderas y pueblos históricos, este lago alpino lleva más de un siglo siendo un escenario privilegiado para descubrir Suiza desde el agua. Hoy, lejos de quedarse anclado en la postal, el destino ha sabido reinventarse apostando por una navegación que combina tradición y vanguardia a bordo de barcos de vapor. La gran novedad es Legends of Lake Lucerne, una experiencia premium a bordo del histórico Gallia, que transforma el clásico paseo en barco en un relato inmersivo. Durante varias horas, el viajero recorre el lago acompañado por una propuesta gastronómica cuidada y una narración que conecta el paisaje con la cultura y la memoria del lugar, mientras navega en el primer barco de pasajeros del mundo impulsado por combustible solar sostenible.
El plan - luces de Navidad y Anxoita
El plan es sencillo y muy madrileño: ver las luces de Navidad que iluminan el centro de Madrid y rematar la tarde con algo rico y sin complicaciones en Anxoita Madrid. Ubicado en plena Milla de Oro, junto a la plaza de Colón, este restaurante que reivindica la cocina honesta y el producto a la vista con una carta pensada para compartir y disfrutar sin artificios (y con una relación calidad-precio que permite comer bien sin superar los 25 euros) es el parón perfecto después de horas caminando bajo los neones pascuales de la capital. Tapas mediterráneas con identidad, montaditos creativos y clásicos reinterpretados marcan el ritmo. Encontraremos propuestas como croquetas de jamón ibérico, bravas con carácter madrileño,anchoa con galleta de parmesano, pistacho y tomate o su versión del solomillo Wellington, todo cocinado al momento y a la vista del comensal en un ambiente animado y cercano. Lo único difícil es conseguir mesa, pero la rotación es alta, así que no dejes de acercarte a su puerta a intentarlo.
El capricho gastro - Pago de Otazu
Está claro que no hay mejores fechas para chocar las copas de vino que estas. Otazu propone brindar con una tríada perfecta para maridar con el menú de estas fiestas y que resume el carácter atlántico de su terroir y su diálogo entre vino y arte. Pago de Otazu 2022, un tinto de merlot y cabernet sauvignon, destaca por su equilibrio y profundidad; Pago de Otazu Chardonnay 2023 aporta una lectura más fresca y gastronómica, con una finura marcada por la crianza sobre lías; y Altar 2018, elaborado íntegramente con cabernet sauvignon, es la expresión más pausada de la bodega, y en esta ocasión, como premio, se presenta con una etiqueta concebida como obra artística. Tres vinos pensados para acompañar la mesa desde registros distintos, del aperitivo al plato principal.
No te olvides de... - el mejor regalo
Pensada como regalo ideal para viajeros, esta pluma invita a convertir el trayecto en relato y la escritura en un gesto consciente. Su cuerpo marmolado en tonos marrones —cada pieza es única por densidad y patrón— y el plumín chapado en oro de 24 quilates reivindican el placer de escribir a mano, de detenerse a anotar impresiones, paisajes o encuentros en una libreta de viaje. Además, el receptor abrirá un paquete con su caja, lista para acompañar cartas, notas cotidianas o diarios personales, y resume una idea sencilla: los objetos con carácter también viajan con nosotros. Una pieza atemporal firmada por Sardinero y Sánchez, creada para quienes entienden que escribir es otra forma de mirar.
