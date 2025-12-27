De fábrica a centro cultural: así es el desconocido espacio de Terrassa con una agenda llena de planes gratis

Los encargados de revitalizar el espacio son Prodis, entidad que se dedica a la asistencia y la integración de personas con discapacidad intelectual, trastorno mental o parálisis cerebral (por eso cuentan con trabajadores asociados a la entidad en el 73 finestres). Tienen su sede a escasos metros de El Vapor de Prodis, en un área que, si la desconocías, vale la pena visitar: está cerca del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (rambla de Ègara, 270, Terrassa) y del parque de Sant Jordi, donde se esconde la Masia Freixa, una casa modernista inspirada en Gaudí.