Cartagena de Indias tiene un nuevo 'place to be': una tienda para celebrar el aniversario más especial de Silvia Tcherassi
Una renovación de arriba abajo para celebrar los 20 años de la tienda más emblemática de la firma.
Cartagena de Indias, ubicada a orillas del mar Caribe, es una de las ciudades más importantes y bonitas de toda Colombia. Conocida como “La Heroica”, la ciudad fue fundada a principios del siglo XVI y rápidamente supuso en uno de los puertos más importantes de la entonces América española. La gran importancia de la ciudad queda reflejada en su centro histórico, conocido con el sobrenombre de “La Ciudad Amurallada”, el cual fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Es en esta zona tan notable que Silvia Tcherassi, diseñadora de moda colombiana y una de las más grandes diseñadoras del continente americano, abrió ahora hace veinte años la tienda más importante de su firma.
Tienda frente al mar
En una esquina de la carrera 3 casi llegando a la calle 31, a escasos 150 metros del mar, Silvia Tcherassi abrió hace más de veinte años la boutique -a su vez sede de la marca desde su apertura- que pronto se convirtió una de las tiendas más emblemáticas de la firma y punto de referencia en la ciudad para los visitantes internacionales. Una fama, por otro lado, más que merecida, pues sus diseños han sido lucidos por estrellas de la talla de Eva Longoria, Jennifer Lopez o Paris Hilton.
Para celebrar este aniversario tan especial, la tienda ha sido completamente renovada, presentando así una nueva dirección visual y un diseño concebido para ofrecer una experiencia verdaderamente única. Desde que se propuso el proyecto de transformación de la tienda, Silvia Tcherassi tuvo claro que no solo se tenia que preservar el marcado carácter histórico del sitio, sino honrarlo y ensalzarlo. “Proteger y celebrar el legado de Cartagena siempre ha sido una prioridad para nosotros”, compartía la diseñadora, “no solo en esta renovación, sino desde que abrimos nuestras puertas aquí hace más de dos décadas”.
La belleza está en el interior
El espacio se define principalmente por sus característicos techos al descubierto y el juego armónico de los materiales que lo componen (bronce, acrílico, mármol y ladrillo expuesto), el cual crea el balance perfecto entre la herencia arquitectónica de la ciudad y la contemporaneidad. Para darle una nueva dimensión al ambiente, estos techos han sido pintados de un singular color cerúleo, conseguido a través de la tradicional técnica del fresco.
En cuanto al interiorismo, la tienda no solo cuenta con piezas Mid-Century Modern y Art Déco pertenecientes a la colección personal de la propia Silvia Tcherassi; en la boutique hay también un pequeño salón curado por Sofía Espinosa Tcherassi, hija de Tcherassi y directora de Ready-to-Wear, que junto con su equipo trabajó para dar vida a una visión que plasmara su identidad creativa. De esta manera, su huella está presente en todos y cada uno de los detalles, desde la selección de productos hasta piezas vintage elegidas meticulosamente, así como la creación de una colección cápsula exclusiva para esta boutique.
