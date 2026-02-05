Cartagena de Indias tiene un nuevo 'place to be': una tienda para celebrar el aniversario más especial de Silvia Tcherassi

En cuanto al interiorismo, la tienda no solo cuenta con piezas Mid-Century Modern y Art Déco pertenecientes a la colección personal de la propia Silvia Tcherassi; en la boutique hay también un pequeño salón curado por Sofía Espinosa Tcherassi, hija de Tcherassi y directora de Ready-to-Wear, que junto con su equipo trabajó para dar vida a una visión que plasmara su identidad creativa. De esta manera, su huella está presente en todos y cada uno de los detalles, desde la selección de productos hasta piezas vintage elegidas meticulosamente, así como la creación de una colección cápsula exclusiva para esta boutique.