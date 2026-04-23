Esta carretera española de 45 kilómetros está apodada "la más bonita de Europa": es la ruta de acceso a un Parque Nacional volcánico y la NASA la utiliza para probar sus vehículos espaciales

Cuando cogemos el coche para ir a algún lugar muchas veces pecamos de pensar solo en el destino final y no disfrutar del viaje en carretera. Esto es un error gigante, pues hay algunas con un encanto y vistas impresionantes. Es más, muchas veces son el primer anticipo de lo que nos espera en la meta.

Un parque nacional que deberías visitar / Istock / MikeMareen

España cuenta con algunas carreteras que encajan a la perfección con esta definición, pero hay una que se lleva la palma. Es considerada una de las más espectaculares del país, e incluso algunos hablan de ella como “la más bonita de España”. En sus 45 kilómetros te lleva a uno de los parques nacionales volcánicos más bonitos que existen, un lugar que incluso ha llamado la atención de la NASA.

Adriana Fernández

Una ruta paradisíaca

Hablamos de la subida al Parque Nacional del Teide, una de las joyas más destacadas de la naturaleza española. Hay diferente formas de llegar a él, pero hay una que destaca por encima de las otras, y es la subida por la carretera de la Villa de La Orotava, un municipio histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico fundado a principios del siglo XVI.

Si te alojas en Puerto de la Cruz tu primera parada debe ser esta villa, donde podrás visitar lugares como la iglesia de la Concepción o la Casa de los Balcones. Durante el camino te encontrarás un paisaje impactante, pues según vayas ascendiendo vas a ver cómo el ambiente va cambiando de costero a montañoso.

La Orotava, Tenerife / Istock / Falombini

Aparte, por el camino puedes pasar por otros lugares como Aguamansa, con unos manantiales que merece la pena visitar, el Mirador de la Bermeja, en pleno Valle de La Orotava, y finalmente El Portillo, con un Centro de Visitantes considerado una de las puertas al Parque Nacional del Teide y donde podrás conocer su historia geológica.

Un volcán espacial

Una vez allí, es hora de adentrarse en uno de los parques nacionales más impresionantes del mundo: el del Teide. Ahora bien, está en tu mano quedarte por la zona haciendo algún sendero o ir hacia el volcán, al cual puedes acercarte en coche o en autobús. Con más de 3.700 metros de altura, el Teide es el pico más alto de España y ofrece un paisaje con cráteres, lava y minerales.

El pico del Teide, Tenerife / Istock / Nikola Stojadinovic

Su belleza parece de otro planeta, y es que no es ninguna sorpresa que haya llamado la atención de la NASA por su similitudes con Marte y la Luna. Es más, algunas zonas del parque han sido clave para probar vehículos robotizados como el Perseverance, cuyo propósito es buscar señales de vida antigua en nuestro planeta vecino.