Ni el Cares, ni el Caminito del Rey: la ruta de senderismo más espectacular de España está al lado de un pueblo de 60 habitantes

No hace falta tener ojo fotográfico para admirar este tramo del Río Blanco. El cañón se abre y se cierra como un acordeón mineral, mostrando uno de los paisajes kársticos más expresivos del interior peninsular. A mitad de recorrido aparece uno de los puntos más icónicos. Un puente metálico que cruza el desfiladero y regala una vista aérea que impresiona incluso a quien está acostumbrado a caminar entre montañas. Desde arriba se entiende la fuerza del río, la paciencia de la erosión y la belleza de una garganta que ha sido tallada a golpe de siglos. Impresionante, ¿verdad?