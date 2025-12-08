Ni el Cares, ni el Caminito del Rey: la ruta de senderismo más espectacular de España está al lado de un pueblo de 60 habitantes
La ruta que no está de moda, pero porque no quiere; un camino te enamorará y te sorprenderá por partes iguales.
Hay rutas que se anuncian desde lejos y otras que prefieren aparecer de golpe, casi como un truco de magia. El Barranco de la Hoz, en plena Sierra de Albarracín, pertenece a este último grupo. No es un nombre que suene en las guías más famosas, no tiene una campaña mediática detrás y no vive de colas interminables… pero cuando estás ahí, te quedas tan impresionado que te preguntas por qué no es considerado una maravilla del mundo.
La aventura empieza en Calomarde, un pueblo diminuto de unos 60 habitantes con casas de piedra, ritmo lento y un silencio que parece impregnar todo; te envuelve, te acompaña y te protege. Desde su plaza, nadie imaginaría que a pocos minutos se abre uno de los desfiladeros más espectaculares de Aragón, un lugar donde el paisaje se convierte en protagonista absoluto.
Pasarelas que se aferran a la roca
El Barranco de la Hoz no se recorre por senderos comunes. Aquí el camino se pega a las paredes verticales, literalmente. Las pasarelas de madera y metal, perfectamente seguras y bien mantenidas, permiten avanzar por zonas donde hace décadas solo pasaba el agua del Río Blanco.
La ruta juega con el vacío de una forma elegante. A veces vas a pocos metros del agua, escuchando su murmullo; otras, avanzas suspendido en paredes que se estrechan hasta formar un corredor natural que parece respirarte encima. Lo mejor es que no es una ruta difícil, pero sí una que sorprende. Cada curva ofrece una perspectiva nueva; columnas naturales, cavidades formadas por miles de años de erosión, paredes rojizas que se iluminan cuando el sol entra justo donde debe. Con riesgo a sonar cursi, es una maravilla natural tan espectacular que nos hace replantearnos si realmente somos dignos de la magia de la naturaleza.
Un paisaje que no necesita filtros
No hace falta tener ojo fotográfico para admirar este tramo del Río Blanco. El cañón se abre y se cierra como un acordeón mineral, mostrando uno de los paisajes kársticos más expresivos del interior peninsular. A mitad de recorrido aparece uno de los puntos más icónicos. Un puente metálico que cruza el desfiladero y regala una vista aérea que impresiona incluso a quien está acostumbrado a caminar entre montañas. Desde arriba se entiende la fuerza del río, la paciencia de la erosión y la belleza de una garganta que ha sido tallada a golpe de siglos. Impresionante, ¿verdad?
La ruta puede hacerse como ida y vuelta o como circular hacia Frías de Albarracín, otro pueblo pequeño y encantador que completa bien la experiencia. Esta versión más larga combina tramos de bosque, zonas abiertas y nuevas pasarelas que vuelven a abrazar las paredes del barranco. Todo ello sin perder esa sensación tan rara en tiempos de hiper-turismo; la de estar ante un lugar espectacular que aún no aparece en todas las listas de moda.
Un secreto que empieza a asomar
El Barranco de la Hoz ya aparece en algunos listados de “rutas más sorprendentes de Aragón”, pero sigue siendo un secreto a medias. Quien lo recorre suele repetir la misma frase al final del camino: “¿Cómo es posible que esto no sea más famoso?” Quizá esa sea la clave. A diferencia del Caminito del Rey, no hay pasarelas masificadas. A diferencia del Cares, no hay colas en temporada alta. Aquí la espectacularidad convive con la calma, algo que cuesta encontrar hoy.
Cuando termina el sendero y vuelves a entrar en Calomarde, la sensación es curiosa: ¿cómo puede un pueblo tan pequeño albergar un paisaje tan grande? Ese contraste es lo que convierte esta ruta en algo especial, un lugar donde la naturaleza muestra su poder sin necesidad de artificios. El Barranco de la Hoz es una joya discreta. Una garganta que no compite con nadie, porque no lo necesita. Y un recordatorio de que España aún guarda tesoros donde menos te lo esperas.
