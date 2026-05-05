Ni el Camino de Santiago, ni los Picos de Europa: la ruta de senderismo más salvaje de España serpentea por gargantas volcánicas y deja el mar bajo tus pies a más de 300 metros

Gracias a la gran variedad de paisajes que engloba el territorio español, no solo dentro de la península ibérica, sino también en sus archipiélagos, las rutas de senderismo que se extienden a través suyo son, a cada cual, más impresionantes. Las hay de alta montaña, surcando las nubes mientras avanzamos por las cumbres de nuestros picos más emblemáticos; las hay que rebosan historia, recorriendo los pasos de figuras que marcaron el pasado de España; o las hay que nos descubren algunos de los parajes más mágicos y llenos de vida del mundo.

En la isla de Tenerife está una de las rutas más espectaculares de España / Istock / Anyarnia

Fuera del territorio peninsular -en el archipiélago canario para ser más concretos- se extiende una ruta que tiene asegurado el dejar a todo aquel que la recorre con la boca abierta. Y es que esta ruta atraviesa unos paisajes volcánicos de infarto, los cuales parece que pertenezcan a otro mundo, y conduce hasta una de las playas más recónditas y deslumbrantes con las que podemos toparnos, una playa de arena negra como el carbón rodeada de acantilados y perfecta para desconectar.

Adriana Fernández

Un desafío de la naturaleza

En el extremo oeste de la isla de Tenerife, coronada por el Teide, se extiende el Parque rural de Teno, el cual se asienta sobre un antiguo macizo volcánico y en el que destacan los bosques de laurisilva. El área que comprende el parque incluye también varios núcleos de población, siendo Masca el que hoy nos concierne, pues es en este pequeño pueblo de menos de 100 habitantes donde da comienzo la ruta del Barranco de Masca, una de las rutas de senderismo más espectaculares de todo el archipiélago canario.

La maravillosa playa de Masca al final del barranco / Istock / Anita_Bonita

Perteneciente al municipio de Buenavista del Norte, a Masca se puede llegar perfectamente en coche desde cualquier punto de la isla. Justo en el límite sur del pueblo se extiende el Barranco de Masca, el cual desemboca en el océano y ofrece una de las experiencias más únicas y especiales de Tenerife. Al tratarse de un barranco, hay que tener muy en cuenta la dificultad de esta ruta, ya que los terrenos irregulares y resbaladizos y los desprendimientos están a la orden del día. Aún así, los obstáculos tienen su recompensa, pues al final del barranco se encuentra la playa de Masca, una de las mejores de la isla y de todas las Canarias.

Los detalles de la ruta

Son alrededor de cinco kilómetros los que separan el pueblo de la playa, los cuales se pueden recorrer en un tiempo aproximado de entre tres y cinco horas, siempre dependiendo del ritmo que uno lleve y de como se encuentre ese día el terreno. A medida que va avanzando, el sendero desciende a través del barranco, el cual está bordeado de altísimas paredes de roca de origen volcánico, y en las que se puede observar todo tipo de vegetación autóctona, como tabaibas o palmeras.

Los gigantes son uno de los elementos más destacados de esta ruta / Istock / imv

Al final del sendero, en la playa de Masca, podrás observar Los Gigantes, esos impresionantes acantilados de paredes de lava volcánica que se erigen ante la inmensidad del Atlántico. Ten en cuenta, también, que el tiempo que puedes estar en la playa es limitado, ya que el agua sube y baja con las mareas, llegando a cubrir toda la playa, por lo que puede ser que te pille si no estás al caso.