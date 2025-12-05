La calle donde comprar el mejor turrón artesanal de España está en Madrid y guarda una confitería fundada en 1842

Cuando cae la tarde y las luces de Navidad empiezan a encenderse, la Carrera de San Jerónimo se transforma en un pequeño desfile de gente que entra y sale de Casa Mira con cajas blancas entre las manos. Para algunos es tradición familiar; para otros, un ritual nuevo que empieza ese mismo día. En un mundo que corre demasiado, esta calle demuestra que hay cosas que merece la pena conservar intactas. Un turrón que sabe a historia. Una tienda que huele a infancia. Un lugar donde diciembre siempre llega un poco antes que al resto de la ciudad. Y esa será la verdadera razón de su éxito, porque, en el fondo, lo que buscamos no es solo un dulce, sino una sensación. Esa que dura segundos, pero que basta para recordar que también somos lo que celebramos.