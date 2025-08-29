BiBo Park: la Ibiza más natural y sorprendente

El recorrido atraviesa varios hábitats naturales que van desde los paisajes costeros hasta salinas o lagos de agua dulce con cascadas, donde croan las ranas y toman el sol las lagartijas Pitiusas. Un recorrido interactivo y cargado de sorpresas únicas en el mundo, como el Piano Vegetal, el primero que emplea plantas vivas como antenas biológicas capaces de percibir cambios de frecuencia al entrar en contacto con el campo electromagnético del cuerpo humano y lo transforma en sonido. Una experiencia fascinante, como también lo es poder beber agua recogida directamente del cielo de Ibiza, gracias a los generadores de agua atmosférica de los que dispone el parque en su compromiso con la biotecnológica de vanguardia.