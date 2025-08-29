BiBo Park: la Ibiza más natural y sorprendente
En el corazón de la isla hay un lugar inesperado, donde la calma, la vegetación, la ciencia y la tecnología se dan la mano para ofrecer un plan de ocio imprescindible.
Ibiza es la isla de las mil caras. Es playa y diversión hasta el amanecer, pero es también, sobre todo, un lugar de paisajes diversos de gran belleza. Y en el corazón de la isla, hay un espacio que permite descubrir toda esa riqueza natural de la manera más cautivadora y amena: BiBo Park, el parque botánico y biotecnológico más innovador del continente europeo, ganador del premio Best Hidden Gem-Spain (mejor ‘joya escondida’ de España) de los Remarkable Venue Awards. Una visita imprescindible para disfrutar en familia, entre amigos o en pareja. ¡Hasta las mascotas son bienvenidas!
Piano vegetal y otras experiencias interactivas únicas
El recorrido atraviesa varios hábitats naturales que van desde los paisajes costeros hasta salinas o lagos de agua dulce con cascadas, donde croan las ranas y toman el sol las lagartijas Pitiusas. Un recorrido interactivo y cargado de sorpresas únicas en el mundo, como el Piano Vegetal, el primero que emplea plantas vivas como antenas biológicas capaces de percibir cambios de frecuencia al entrar en contacto con el campo electromagnético del cuerpo humano y lo transforma en sonido. Una experiencia fascinante, como también lo es poder beber agua recogida directamente del cielo de Ibiza, gracias a los generadores de agua atmosférica de los que dispone el parque en su compromiso con la biotecnológica de vanguardia.
El paseo nos conduce luego al Jardín de los Sentidos, una zona dedicada a las plantas aromáticas y medicinales y una preciosa colección de bonsáis de las Pitiusas. Encontramos también una reproducción de una salinera construida con materiales de 100 años de antigüedad donde se descubre la historia milenaria de la industria de la sal en Ibiza. Además, Bibo Park es el único centro de la isla con el certificado Starlight y una amplia oferta astronómica para descubrir los misterios del sistema solar, los agujeros negros, las nebulosas y otras maravillas del universo. ¡Una manera diferente de disfrutar del ocio nocturno en Ibiza!
Más información en: ibizabotanicobiotecnologico.com