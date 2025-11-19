Comienza la cuenta atrás para visitar el belén más grande de Madrid: el pueblo que lleva cumpliendo con esta tradición durante 28 años

Un año más, el Belén Monumental de San Lorenzo de El Escorial se convierte en uno de los protagonistas de las fiestas. Con ya 28 años de historia y declarado Fiesta de Interés Turístico desde 2022, esta idea surgió como una iniciativa de los vecinos de la localidad y cada año recibe la visita de unas 80.000 personas. Aunque la fecha exacta de apertura de este año aún no se ha confirmado, normalmente se puede visitar desde la primera semana de diciembre hasta el 7 de enero.