Balnearios de lujo cerca de Madrid para una perfecta escapada de otoño-invierno
Hoteles de lujo con aguas termales especiales, masajes, aguas medicinales cargadas de beneficios con fines terapéuticos y una gastronomía fabulosa, son la combinación perfecta para desconectar los días de más frío. Un planazo express fabuloso.
Con la llegada del otoño las escapadas a la playa se cambian por otros destinos más invernales y perfectos para un fin de semana de relax. Uno de los planes más apetecibles para relajarse son los balnearios, que se han convertido en centros de ocio y desconexión donde relajarnos del estrés diario.
España ofrece una amplia variedad de propuestas. Tanto por sus aguas como por sus instalaciones, los balnearios y aguas termales son maravillosos y una elección fantástica para pasar unos días de tranquilidad. Y estos balnearios cerca de Madrid, son tres destinos con mucho encanto, ideales para disfrutar de una plan perfecto lejos del bullicio de la ciudad.
Balneario de Valbuena (Valladolid)
Valladolid es siempre una buena opción. Sus bodegas, el encanto del centro de la ciudad o pueblos cercanos tan bonitos como Peñafiel, bien merecen una visita. Ubicado en plena Ribera del Duero, Valbuena es un monasterio cisterciense del siglo XII, uno de los mejores conservados de Europa, convertido en un hotel-balneario de 5 estrellas con viñedos y mucha naturaleza como telón de fondo. Sus aguas provienen de la captación de un acuífero a casi 400 metros de profundidad, el Manantial de San Bernardo, que ya utilizaban los monjes cistercienses para regar los viñedos.
Un destino ideal que está cerca de Madrid y es perfecto para una escapadita cercana a la capital. El hotel cuenta con la zona de spa Tantum, diseñado para vivir al máximo el bienestar con todo tipo de tratamientos, y tiene unas innovadoras instalaciones para beneficiarse de aguas mineromedicinales. Especial mención merece la piscina termal situada en una capilla con frescos góticos. Además de, cuenta con el restaurante Converso, un espacio para 30 comensales que apuesta por los sabores de la zona, muchos de los cuales llegan del propio huerta del monasterio o de los alrededores.
Balneario de Brihuega (Guadalajara)
Un planazo express fabuloso. En medio de la denominada Provenza española, se encuentra el Monasterio de Brihuega, situado a un poquito más de una hora de Madrid, y en un enclave idílico. En pleno corazón de la Alcarria, lo que fue una antigua fábrica de paños del siglo XVIII, y que llegó a ser una de las instalaciones industriales más prestigiosas, ahora es este precioso balneario de lujo con aguas termales, un circuito especial de aguas mineromedicinales que brotan del subsuelo y una piscina interior y otra exterior. En la parte de abajo, este destino tan ideal sorprende con un precioso jardín de estilo versallesco (donde se encuentra la piscina exterior) y espectaculares vistas al campo. Un destino muy agradable y bonito que merece la pena visitar.
Balneario de Olmedo
Otro destino muy acertado es la Villa de Olmedo, en Valladolid. Un remanso de paz y tranquilidad bajo los muros del antiguo convento de Sancti Spiritus del siglo XII. Una joya arquitectónica con arte mudéjar de telón de fondo, cuyas aguas mineromedicinales emanan del manantial del convento, y que por su composición están catalogadas como hipotermales de mineralización fuerte y cloruradas sódicas, indicadas para tratamientos antiestrés, y son de efecto analgésico y antiinflamatorio para tratamientos de contracturas musculares.
Tiene una piscina interior en el antiguo claustro y otra exterior a la que se puede acceder sin salir del agua. También se puede disfrutar de numerosos tratamientos de belleza, relax, terapias y masajes. Además, se trata de un hotel sostenible que emplea un sistema de bajo consumo en todas sus instalaciones y detalles.
Balneario de Trillo
El Hotel Balneario de Trillo, situado a orillas del río Tajo (Guadalajara), es uno de los pocos balnearios históricos que todavía quedan en España, en un entorno natural privilegiado entre el Parque Natural del Alto Tajo y la Alcarria. Tiene termas romanas, sala de relax y cabinas de tratamientos terapéuticos, relajantes y estéticos. Cuenta con aguas termales minero-medicinales y terapéuticas, que mana de las entrañas de estas tierras alcarreñas, y una piscina activa dotada de circuito hidrotermal, hamacas de burbujas, jacuzzi, chorros de agua, cuellos de cisne e hidromasaje.
