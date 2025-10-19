Balnearios de lujo cerca de Madrid para una perfecta escapada de otoño-invierno

Un planazo express fabuloso. En medio de la denominada Provenza española, se encuentra el Monasterio de Brihuega, situado a un poquito más de una hora de Madrid, y en un enclave idílico. En pleno corazón de la Alcarria, lo que fue una antigua fábrica de paños del siglo XVIII, y que llegó a ser una de las instalaciones industriales más prestigiosas, ahora es este precioso balneario de lujo con aguas termales, un circuito especial de aguas mineromedicinales que brotan del subsuelo y una piscina interior y otra exterior. En la parte de abajo, este destino tan ideal sorprende con un precioso jardín de estilo versallesco (donde se encuentra la piscina exterior) y espectaculares vistas al campo. Un destino muy agradable y bonito que merece la pena visitar.