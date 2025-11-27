El balneario más grande de Galicia: una escapada ideal para este otoño a solo 45 minutos de Vigo

A finales del siglo XVII ya se hablaba de las “Caldas de Cuntis”, describiendo tres fuentes. Más adelante, en el siglo XIX, se encontró un pozo muy antiguo, que demostraba que las aguas se llevaban utilizando muchos años ya. Los Baños del Castro y de la Virgen fueron fusionados en 1886, y en el año 1998 se construyó el edificio actual, dedicado a la balneoterapia.