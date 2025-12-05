Ni la Hermida, ni Arnedillo: El balneario más espectacular de España es Patrimonio de la Humanidad y tiene unas termas romanas del siglo III
Su mezcla entre historia e instalaciones modernas lo han convertido en una de las estaciones termales más importantes del país.
Una de las tradiciones más ancestrales que se siguen manteniendo son los balnearios y baños termales, destinos ideales para tratar cualquier dolencia corporal, o simplemente escapar del frío en épocas como ésta.
Si bien muchos de los balnearios y spa que hay en España datan de los siglos XVIII y XIX, cuando el turismo de balnearios comenzó a ganar fama, hay también algunos balnearios que se remontan a muchísimos más siglos atrás, cuando la península ibérica todavía estaba ocupada por los romanos.
Generación tras generación
Son dos piscinas termales de origen romano las que mantiene el Balneario de Alange, en la provincia de Badajoz. Están datadas del siglo III d.C., pues en el recinto se encontró una ara votiva con esas fechas, en la que el patricio romano de la época dedicaba el baleario a la diosa Juno, en agradecimiento por la salud de su hija.
Además de estas dos termas, las cuales fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, algunos estudios sugieren que los antiguos baños romanos se completaban con piscinas calientes y baños de vapor.
Con el paso del tiempo, el balneario cayó en el olvido hasta el siglo XVIII, cuando empezó su rehabilitación. Fue el médico local Abdón Berbén quien, junto a su familia, compró y reformó las termas en 1860, añadiendo nuevas instalaciones al complejo: jardines, bañeras de mármol italiano, galerías de duchas...
Actualmente, es la quinta generación de esta familia la que dirige el balneario, por el que cada año pasan alrededor de 10.000 personas.
Unas aguas muy beneficiosas
Base de todos los tratamientos hidrotermales y belleza, el agua mineromedicinal del Balneario de Alange, la cual surge a temperaturas de entre 25ºC y 34ºC, cuenta con propiedades terapéuticas perfectas para tratar problemas musculares, afecciones respiratorias y dermatológicas, y trastornos de estrés y ansiedad.
Tiene tres circuitos disponibles entre los que escoger: el circuito Relax, con una piscina termal de hidromasaje y un baño turco; el circuito Romano, con instalaciones pulverizadas y aplicación de parafango; y el de Belleza, el cual hace servir productos de la marca de cosmética propia del balneario.
Aparte de los circuitos, el balneario también ofrece diferentes tratamientos, en los cuales el huésped puede decidir cuántas noches quiere pasar en el baleario. El tratamiento terapéutico, con un seguimiento médico e inhalaciones diarias, tiene una duración de entre 5 y 14 noches.
Truquillos para parecer un profesional de los balnearios
Los que han ido alguna vez a un balneario ya saben cuáles son las dinámicas y las normas que hay que seguir; pero siempre hay una primera vez. Lo más básico e importante de todo, aunque pueda parecer una tontería, es llevarte tu propio bañador, junto con las chanclas y el gorro de baño.
Una vez allí, empezaremos por los baños templados, para ir acostumbrando el cuerpo al calor. De allí, podemos alternar entre las piscinas frías y calientes, que ayuda a activar la circulación. No hay que tener prisa, lo mejor es estarse en cada una de las piscinas el tiempo recomendado.
En cuanto a los tratamientos corporales, hay que tener muy en cuenta cuáles son las terapias y tratamientos que se adecúan más a nuestras necesidades. Es muy importante, además, informar al personal de cualquier lesión o problema de salud que puedas tener.
Diferentes tarifas
Cada uno de los circuitos tiene su propio precio (Relax son 37€, Romano 42€, y el de Belleza son 47€), y tienen todos una duración de 90 minutos. A estos se les puede añadir un masaje de esencias por un precio adicional de 42€. Aparte de los circuitos, las técnicas hidrotermales, los masajes y los tratamientos de belleza también se ofrecen por separado, cada cual con su precio.
El Balneario de Alange participa en el programa de termalismo del IMSERSO, que permite a pensionistas acceder a tratamientos termales a precios subvencionados. Así, el balneario ofrece tarifas reducidas, una atención personalizada, actividades complementarias (talleres, excursiones y eventos culturales), e instalaciones accesibles para personas con movilidad reducida. Gracias a esto, el programa no solo mejora la salud física, sino que promueve el bienestar emocional y la sociabilidad entre sus participantes.
Cómo llegar
Situado en el mismo Alange, el balneario se encuentra a poco más de una hora de Badajoz, donde hay que ir a buscar la A-5 en dirección a Mérida. Cogiendo la salida 345, deberemos seguir por la E-803 hasta la salida 636, donde hay que tomar la EX-105 hasta la rotonda de donde parte la BA-005, la cual lleva hasta el municipio de Alange.
Actualmente el balneario se encuentra cerrado por fin de temporada, y así permanecerá hasta marzo del año que viene, cuando volverá a abrir sus puertas para recibir a sus huéspedes.
Síguele la pista
Lo último