Ni la Hermida, ni Arnedillo: El balneario más espectacular de España es Patrimonio de la Humanidad y tiene unas termas romanas del siglo III

Cada uno de los circuitos tiene su propio precio (Relax son 37€, Romano 42€, y el de Belleza son 47€), y tienen todos una duración de 90 minutos. A estos se les puede añadir un masaje de esencias por un precio adicional de 42€. Aparte de los circuitos, las técnicas hidrotermales, los masajes y los tratamientos de belleza también se ofrecen por separado, cada cual con su precio.