Arranca el L.E.V. de Gijón, el festival inclasificable que te volará la cabeza

La 16ª edición de L.E.V. Festival recupera la programación nocturna en la Nave de Laboral Centro de Arte con una sesión el sábado 30 de abril en la que podremos disfrutar de un directo audiovisual del cabeza de cartel de 2022: Squarepusher. Tom Jenkinson es, sin duda, un referente y una figura emblemática que ha sabido crear un universo propio. Perteneciente al mítico sello Warp, que en 2019 celebró sus 30 años de trayectoria, el artista y productor inglés ha publicado recientemente una remasterización de su visionario álbum Feed Me Weird Things (1996), cuyas rarezas marcaron un antes y un después en la escena de la electrónica underground de Reino Unido. En el festival, Jenkinson presentará su trabajo de 2020 Be Up Hello, en el que vuelve a utilizar toda su artillería de hardware analógico y digital vintage desde una nueva perspectiva que consigue reinterpretar y renovar aquel sonido tan característico de sus inicios.

La Nave de LABoral Centro de Arte acogerá también un directo audiovisual del músico, dj y cofundador del sello Leisure System Barker y el artista audiovisual e ilustrador de Singapur Reza Hasni. Ambos afincados en Berlín, presentarán un espectáculo de patrones visuales únicos y coloridas ilustraciones psicodélicas que se funden en paisajes subterráneos hiperrealistas, acompañados de sonidos de música dance con tintes de bass, breakbeat, dub y ambient.

Esa misma noche actuará también el dúo noruego Soft as Snow, formado por los músicos y productores Oda Egjar Starheim y Øystein Monsen, con un nuevo espectáculo audiovisual creado para su último álbum Bit Rot (Infinite Machine, 2022). Producido junto a la artista 3D Guynoid, en este directo exploran temas como la fluidez del cuerpo y la identidad en la era de la digitalización humana.

La programación nocturna en la Nave la cerrará el inigualable dúo de Indonesia Gabber Modus Operandi, con su vibrante y escandalosa apuesta de gabber, footwork y grindcore fusionada con sonidos únicos de Indonesia como el jathilan (una especie de danza trance en la que el espíritu posee al cuerpo), el dangdut koplo (subgénero de música folk popular) y el funkot (a medio camino entre el happy hardcore europeo y el dangdut).