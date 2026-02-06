Todo lo que se sabe del Año Nuevo chino en Usera: fechas, programación y cómo conseguir las entradas

Lo mejor de todo, es que la mayoría de actividades son gratuitas. No se necesita entrada para ver el pasacalles, las exhibiciones o los puestos de comida. Eso sí, los talleres, conciertos en sala y actividades con aforo reducido funcionan de otra manera. En cuanto el Ayuntamiento o los centros culturales publican el programa, se habilitan enlaces para reservar gratuitamente o para comprar entradas en caso de que alguna actividad tenga coste.