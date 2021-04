Abre la nueva tirolina Ordesa Pirineo: 160 km/h a 1.200 metros de altura

¿Te atreves a subir en una tirolina que alcanza los 160 kilómetros por hora? Los más aventureros podrán sentirse como un pájaro surcando el cielo en la nueva tirolina Ordesa Pirineo, ubicada en el pueblo oscense de Fiscal, muy cercano al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Se trata de una experiencia increíble en la tirolina más rápida de Europa.

La tirolina tiene una longitud de 2.036 metros, 400 metros de desnivel y un 20% de pendiente media, lo que permitiría alcanzar una velocidad de entre 130 y 160 kilómetros por hora en un vertiginoso descenso de 65 a 80 segundos de duración. Desde las alturas, podrás disfrutar a vista de pájaro de los espectaculares paisajes la sierra de Ordesa, la ribera del río Ara, el valle de Bujaruelo o incluso pueblos como Sarvisé, Torla, Buesa o Jánovas.

Pero por si no fuese suficiente adrenalina, la tirolina aspira a batir el Récord Guinness de 172 km/h que ha llegado a alcanzar la tirolina italiana Flying In the Sky. Pero solo se permitirá llegar a ese nivel a los expertos, que incluso tendrán que llevar un paracaídas específico que ya está en fase de diseño.

Además del descenso en la tirolina, también se ha acondicionado un aparcamiento, un bar con terraza y también una pista forestal para que circulen vehículos, ya que la aventura incluye una subida en todoterreno hasta la zona de salida, una plataforma que se encuentra a 1.200 metros de altura.

La experiencia está disponible para todo aquel con un peso comprendido entre los 40 y los 125 kilos, y se puede volar individualmente o en pareja. La primera bajada del día está fijada a las 9:40 y la última a las 17:10, y el precio del viaje oscila entre 33 y 38 euros por persona, según sea adulto o niño y en función de la temporada.