¡El Hard Rock Hotel Madrid abre sus puertas! Así es por dentro

Situado en el Triángulo del Arte de la capital española, el hotel es el más reciente en incorporarse al portfolio internacional de la compañía en Madrid. Hard Rock Hotel Madrid cuenta con 161 habitaciones y suites de estilo contemporáneo y con diferentes vistas para que los huéspedes puedan contemplar la noche y las luces de Madrid o descansar en una habitación con vistas al impresionante jardín o al original atrio central del hotel. Además, los más de 2.000m2 de espacio, incluyendo el jardín y la azotea, son el escenario perfecto para diferentes tipos de eventos.

Hard Rock es música. Por eso, los huéspedes podrán ver una espectacular guitarra colgante esculpida en forma arquitectónica que cuelga sobre los sofás de color ámbar del vestíbulo, el corazón del hotel. Pero también es arte. En todo el hotel se pueden ver diferentes obras entre las que destaca una pieza de tamaño real de "Las Meninas" adornada con letras de Rosalía, inspirada en la obra maestra de Diego Velázquez, situada en el Museo del Prado o un mural en el bar de la entrada, inspirado en el movimiento de La Movida en Madrid.

Estas coloridas obras de arte se complementan con la Memorabilia, una exposición de recuerdos cuidadosamente seleccionados del mundo de la música. Toda la colección muestra tanto el estilo y la cultura de Madrid, como a leyendas de la música internacional. En total, Hard Rock Hotel Madrid alberga más de 70 piezas, entre las que destacan una guitarra acústica del cantautor madrileño Antonio Vega, otra guitarra de Pau Donés, un conjunto de vaqueros azules usado por Elvis Presley durante un especial de televisión de la NBC en 1968 o unas botas de plataforma usadas por David Bowie.

El hotel está situado en un entorno privilegiado, en pleno Triángulo del Arte, rodeado por el Museo Nacional Reina Sofía, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. A poca distancia, se puede visitar la histórica estación de tren art nouveau (Atocha) o el Real Jardín Botánico y los magníficos barrios de Lavapiés y Embajadores. Su localización lo convierte en el lugar perfecto para viajeros, pero también para los ciudadanos de Madrid, ya que además sus espacios gastronómicos se convertirán en un punto de encuentro para cenas de amigos, familia o pareja.

Por un lado, destaca el restaurante insignia de la marca, el Sessions, con un diseño interior creado por el Grupo Rockwell y que cuenta con un salón interior, así como una terraza abierta con vistas al jardín. En el restaurante Sessions se puede experimentar la gastronomía clásica española reinventada con toques vanguardistas. Por otro lado, RT60 es un espectacular bar en la azotea en el que se podrán degustar diferentes conservas gourmet, jamón y queso cortados al momento y cócteles, mientras se disfruta de unas vistas inmejorables 360 grados de la ciudad al ritmo de diferentes DJ ́s en directo. Además, el lobby bar llamado GMT +1, ofrece bebidas y comida ligera durante todo el día.

Por último, el espacio más privado de todos será el Green Room, una mesa de estilo chef que se reserva para grupos y aislada del resto de zonas, con un menú exclusivo para un máximo de 6 comensales, cuya inauguración será el próximo mes de septiembre.

Al más puro estilo Hard Rock, el hotel ofrecerá una serie de experiencias y servicios exclusivos de Hard Rock Hotels, como The Sound of Your Stay, que permite a los huéspedes disfrutar de listas de reproducción seleccionadas, escuchar una selección personalizada de vinilos en la habitación o tocar una guitarra eléctrica Fender en la intimidad de su habitación con auriculares y un amplificador. Además, el hotel también cuenta con una piscina al aire libre para clientes, un centro de fitness Body Rock y su Rock Om, clase que fusiona la antigua práctica del yoga con el ritmo de una banda sonora seleccionada por un DJ y todo desde la habitación del hotel.