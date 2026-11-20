El río Cares ha esculpido durante milenios uno de los cañones más vertiginosos de la península ibérica. Lo curioso es que nadie pensó nunca en los senderistas cuando se abrió este camino: no se construyó para atraer excursionistas. Su origen está en una obra hidráulica de principios del siglo XX y en el esfuerzo de cientos de trabajadores que tuvieron que abrirse paso a través de la roca. Pero tenemos que avisar: no es apto para personas con vértigo. Dicho esto... ¿Estás preparado para leer este artículo hasta el final?

Caín, en la ruta del Cares / Istock / Jose Antonio Aldeguer

La Ruta del Cares transcurre en pleno macizo central de los Picos de Europa, uniendo Caín, una pedanía leonesa de Posada de Valdeón, con Poncebos, en el concejo asturiano de Cabrales. Son unos 12 kilómetros en un solo sentido, que se completan en algo más de seis horas caminando sin prisa. El desnivel es moderado, pero el trazado, de apenas metro y medio de ancho en los tramos más angostos y sin apenas protección lateral, exige paso firme y cabeza fría... ¡Ojo!

Álvaro Martínez Fernández

Este sendero discurre íntegramente dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, el primero declarado en España. Desde 2003, la Unesco lo reconoce además como Reserva de la Biosfera, y el territorio está protegido como Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves dentro de la Red Natura 2000. Es también conocida como la Garganta Divina, y considerada por algunos expertos como "la mejor ruta de senderismo de España", a pesar de su dificultad.

La ruta del Cares / Istock / Jose Antonio Aldeguer

Una ruta que nunca estuvo pensada para senderistas

La historia de este sendero comienza en 1916, cuando arrancaron los trabajos para construir un canal destinado a abastecer la central hidroeléctrica de Camarmeña, en Poncebos. La infraestructura debía transportar agua a través de un terreno extremadamente abrupto y obligó a excavar numerosos túneles en la montaña. La obra, que se prolongó hasta 1921, exigió un esfuerzo considerable: los trabajadores tuvieron que perforar la roca, abrir pasos y afrontar unas condiciones de trabajo especialmente duras.

El inicio de la ruta del Cares / Istock / Miguel Perfectti

Durante aquellos años, muchos operarios vivieron en cuevas y barracones instalados en el entorno del desfiladero. La nieve, el aislamiento y la dificultad para transportar materiales y alimentos formaban parte de su día a día. Entre los episodios que se recuerdan de aquella construcción figura el aislamiento de cientos de trabajadores en Caín durante un temporal invernal, una muestra de las dificultades que acompañaron a la apertura del canal.

Precaución en el camino El Cares no está exento de sorpresas: un desprendimiento obligó a cerrarlo por completo a mediados de octubre de 2026, y no reabrió hasta principios de noviembre, tras instalar una nueva pasarela metálica junto al puente de los Rebecos. El parque nacional recomienda consultar siempre el estado del sendero antes de salir, evitar los días de lluvia o viento fuerte y llevar calzado de montaña y agua en abundancia. Además, señalan que la prudencia es fundamental si se viaja con niños: hay que mantenerlos siempre bajo supervisión y evitar acercarse al borde del sendero.

Entre 1945 y 1950 se acondicionó un camino excavado en la roca que permitía desplazarse junto al canal sin tener que afrontar los antiguos pasos de montaña. Lo que entonces era una infraestructura de servicio terminó convirtiéndose en un itinerario impresionante para los amantes del senderismo.

La ruta del Cares / Istock / daboost

La 'Garganta Divina': senderismo para los más valientes

El tramo entre Caín y Poncebos es el que concentra buena parte de las imágenes más conocidas de la ruta. El sendero avanza entre paredes de caliza, atraviesa túneles abiertos en la montaña y cruza puentes como el de Bolín y el de los Rebecos. En algunos puntos, las ventanas excavadas en la roca permiten asomarse al desfiladero y contemplar el río desde una altura que impresiona. Otro de los puntos más destacados es la pasarela de los Martínez, bautizada así en honor a una saga de guías y pastores de la zona.

Cabras montesas en la ruta del Cares / Istock / Guillem Riera Corral

Si tienes suerte, puedes ver en el camino algunas cabras montesas y buitres sobrevolando las paredes calizas. En varios puntos del trazado asturiano se recorta al fondo el perfil del Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu), la torre caliza de más de 500 metros que es uno de los grandes símbolos de la escalada española. Para quien disponga de un día más puede completar la visita con un salto a Covadonga, cuna del parque nacional, donde esperan la basílica, la Santa Cueva y los lagos glaciares de Enol y Ercina.