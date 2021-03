51 planes para esta Semana Santa sin salir de tu Comunidad

Las restricciones de movilidad decretadas por la pandemia no son una excusa para no disfrutar de una buena Semana Santa y de un merecido descanso. Así, recogemos 51 opciones diferentes, tres por cada Comunidad Autónoma, para que vivas experiencias únicas sin que tengas que ir muy lejos:

Andalucía

Concierto Candlelight

El 4 de abril disfruta de ”Las Cuatro Estaciones" de Vivaldi en un concierto a la luz de las velas en la Fundación Tres Culturas, en Sevilla. Se trata de una experiencia mágica a manos del quinteto de cuerdas Totem Ensemble.

Marte. La conquista de un sueño

La Casa de las Ciencias de Sevilla trae la exposición ‘Marte. La conquista de un sueño’ en la que el público podrá conocer este planeta a través de piezas reales y elementos interactivos como libros y láminas originales del Museo Copernicano de Roma, una réplica del primer telescopio de Galileo Galilei o maquetas 3D que recrean posibles habitáculos en colonias en el planeta rojo.

'Málaga suena en Semana Santa'

Hasta el 2 de abril, en la azotea del Palacio del Obispo, en Malaga, se celebran conciertos de marchas procesionales por parte de seis formaciones musicales diferentes.

Aragón

Escape room ‘The Hunt’

Se trata de un nuevo proyecto que acaba de aterrizar en la capital aragonesa, que hará recorrer al público las principales calles de la ciudad en busca de pistas. Se puede jugar en dos dos modalidades: 'Sherlock Holmes: La Última Jugada' y la 'La Traición De Hispania'.

Pasarelas de Panticosa

En el pueblo oscense de Panticosa acaban de inaugurar unas pasarelas que cuelgan a casi 100 metros de altura en un recorrido de 800 metros a través de un desfiladero entre las montañas sobre el río Caldarés.

Gastropasión

Entre el 27 de marzo y el 5 de abril se celebra Gastropasión, una ruta gastronómica de Semana Santa donde muchos restaurantes de la ciudad ofrecerán menús se inspirarán en la tradición de la Cuaresma, con protagonistas como el bacalao, el congrio y los potajes, y postres típicos como las torrijas y los buñuelos.

Asturias

Laboral Ciudad de la Cultura

El conjunto arquitectónico Laboral Ciudad de la Cultura ofrece visitas guiadas del 1 al 4 de abril que recorren la plaza, los jardines, el teatro, la sala de pinturas, las antiguas cocinas y LABoral Centro de Arte. Además, el Teatro de la Laboral acoge el sábado 3 de abril el concierto de Kutxi Romero, el cantante de Marea.

Descenso del Sella

Los días de Semana Santa son una oportunidad perfecta para realizar este popular recorrido por el río Sella ya sea en canoa o kayak. Así, podrás pasar un divertido día en plena naturaleza asturiana por las tranquilas aguas del Sella.

Museo Arqueológico de Asturias

El Museo Arqueológico de Asturias ha programado hasta el día 8 de abril visitas guiadas a su exposición. Esta recorre algunos de los periodos históricos más relevantes de la historia de Asturias, desde la Prehistoria hasta la Edad Media.

Cantabria

Quesería El Pendo

La quesería El Pendo, en la localidad de Escobedo, retoma la actividad esta Semana Santa, ofreciendo al público un recorrido por la granja y una degustación de quesos de oveja, vaca o ambas leches, pasteurizada y cruda. Incluso, se podrá dar de comer a los animales con las manos.

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

Dedica un día entero a descubrir el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde encontrarás todo tipo de animales como elefantes, osos, tigres, rinocerontes, gorilas o jirafas en semi libertad en plena naturaleza.

Casa de los Guardeses: Historia de La Magdalena

La Casa de los Guardeses vuelve a abrir al público para esta Semana Santa e inaugura la exposición 'Historia de La Magdalena', mediante la cual el público podrá conocer la historia del palacio y las características de su entorno, su arte y su legado.

Castilla la Mancha

Parque Natural Los Calares del Mundo y de la Sima

Adéntrate en plena naturaleza en el Parque Natural Los Calares del Mundo y de la Sima y déjate sorprender por su exuberante vegetación y sus impresionantes cascadas. El plan perfecto para pasar un día al aire libre y descansar de la ciudad.

Puy du Fou

Este parque temático histórico ha vuelto a abrir sus puertas con cuatro espectáculos y poblados nuevos, talleres de artesanos, mesones, casonas y 30 hectáreas de naturaleza. Los espectáculos se inspiran en acontecimientos históricos relevantes y figuras de leyenda de España.

Ruta de la Cerámica de Talavera

La cerámica de Talavera es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y ahora, con esta ruta podrás descubrir el trabajo de los artesanos de las localidades de Talavera de la Reina y de Puente del Arzobispo, en Toledo.

Castilla y León

Exposición Semana Santa 2021

Hasta el 4 de abril El Palacio Real de Valladolid acoge una exposición que recrea la procesión general de la Semana Santa de la ciudad mediante más de 1200 figuritas que representan las veinte cofradías de Valladolid en una muestra de más de 20 metros de longitud.

Ruta por las Lagunas de Neila

En el corazón de la Sierra de la Demanda, una cadena montañosa al sureste de la provincia de Burgos, encontramos tesoros naturales como las Lagunas de Neila, un conjunto de lagunas de origen glaciar a 2.000 metros de altura. Pasa un día al aire libre en uno de los paisajes montañosos más espectaculares de Burgos.

Paseo en globo

Descubre Segovia desde la alturas con un paseo en globo aerostático: una experiencia única para disfrutar de unas increíbles vistas del casco histórico de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Cataluña

Museo del Chocolate

Entre el 27 y el 5 de abril el Museo del Chocolate ofrece una deliciosa actividad en la que podrás crear y decorar tu propio huevo de pascua con chocolate de todos los colores.

Platos de cuaresma en Paco Alcalde

Este 2021, el restaurante Paco Alcalde cumple 100 años ininterrumpidos de buena comida. Para esta Semana Santa, ofrece platos tradicionales de Cuaresma hechos con ingredientes frescos que compran cada mañana en la lonja. Uno de los platos destacados es la Bullabesa, preparado de la forma más tradicional.

Pinocho el Musical

En cinco funciones únicas, del 1 al 5 de abril, llega ‘Pinocho, el musical’ a manos de Barcelona Art on Stage (BARTS) ofrecerá, que reinventa este clásico a través de la música, una escenografía muy cuidada y personajes nuevos.

Comunidad Valenciana

Conciertos en la pérgola de La Marina

El plan perfecto para disfrutar de la mejor música en directo al mismo tiempo que te tomas algo con vistas al mar valenciano. El 3 de abril actuarán La Habitación Roja y Borja Mompó y el 4 lo harán Confeti de Odio, Menta y Francisco Mollá.

Visitas guiadas gratuitas en el Castillo de San Fernando

Desde el 1 al 11 de abril, podremos participar en un ciclo de visitas guiadas gratuitas en el Castillo de San Fernando, en Alicante, para conocer la historia y las obras de rehabilitación del segundo castillo de la ciudad de mano de guías oficiales.

La Galaxia Hung en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

El escultor Hung Yi trae la cultura taiwanesa a la Ciudad de las Artes y las Ciencias a través de la exposición de libre acceso «Galaxia Hung», compuesta por 14 enormes esculturas de colores brillantes inspiradas en los patrones tradicionales taiwaneses.

Extremadura

Coro del Monasterio de Yuste

El Monasterio de Yuste, en Cáceres, abrirá al público solo en Semana Santa, del sábado 27 de marzo al domingo 4 de abril, el coro de la iglesia. Se trata de un lugar de gran interés histórico, y es que es la iglesia en la que escuchaba misa Carlos V desde su habitación. Además, el monasterio ofrecerá visitas a espacios que habitualmente permanecen fuera de los recorridos turísticos.

Cerezos en flor del Valle del Jerte

Los cerezos del Valle de Jerte ya están en su apogeo de color, así que ahora es el momento ideal para acercarse al lugar. La floración que trae la primavera deja una estampa única: un manto blanco formado por más de un millón de árboles que cubre todas las laderas del valle.

Vuelven las visitas a Granadilla

Granadilla, el pueblo museo de Extremadura, volvió a abrir al público el jueves 26 de marzo después de las obras de mejora de sus instalaciones. El pueblo ostenta el título de Conjunto Histórico Artístico desde 1980 y podrá visitarse de martes a domingo.

Galicia

Actividades de semana santa 2021 en los museos científicos

Los tres museos científicos municipales de A Coruña estarán abiertos todos los días de la Semana Santa, del 27 de marzo al 5 de abril, con numerosas actividades como exposiciones, talleres, cursos, conferencias, publicaciones y eventos.

Islas Cíes

Esta Semana Santa sí se podrá visitar las Islas Cíes en el Parque Nacional Illas Atlánticas. Así, pasa un día disfrutando de uno de los mayores atractivos naturales de la ría de Vigo mediante los viajes que realizan cada día las navieras del lugar.

Camping Santa Tecla

Para los que buscan un fin de semana en plena naturaleza nada mejor que pasar unos días en un camping. El Camping Santa Tecla, una zona protegida del estuario del río Miño, te permite desconectar de las aglomeraciones de la ciudad en un entorno privilegiado.

Islas Baleares

Concierto Pablo López

Los días 2, 3 y 4 de abril el cantante malagueño actuará en Trui Teatre, en Palma, como inauguración de su gira ‘Mayday & Stay’ por toda la geografía española. Así, el musico presenta los trabajos de su último disco Unikornio.

Parque natural de las Salinas y Formentera

Desde el sur de Ibiza hasta el norte de Formentera se extiende el Parque Natural de las Salinas, un espacio natural protegido donde disfrutar de la riqueza de la biodiversidad mediterránea.

Ruta a caballo por el Camí de Cavalls

El Camí de Cavalls en un camino que rodea toda la isla de Menorca, y qué mejor manera de recorrer alguno de sus tramos que a caballo, al mismo tiempo que se disfruta de unas maravillosas vistas de la isla.

Islas Canarias

Ritz-Carlton, Abama

En este hotel encontrarás el sumun de la relajación gracias a sus piscinas semiprivadas y las amplias zonas comunes al aire libre rodeadas de jardines subtropicales y plantaciones de plátanos.

Parque nacional de Garajonay

El Parque nacional de Garajonay esconde rutas de senderismo de gran belleza entre bosques de laurisilva. Es la oportunidad perfecta para disfrutar de un entorno privilegiado de más 40 kilómetros cuadrados coronado por el pico más alto de La Gomera, el Garajonay.

Parapente sobre Tenerife

Siéntete como un pájara mientras sobrevuelas la isla de Tenerife. Desde la pista del puerto de Izaña podrás realizar realizar el salto en parapente con mayor desnivel de toda Europa a más de 2200 metros sobre el nivel del mar, y así disfrutar desde de la isla desde las alturas durante un vuelo de casi media hora.

La Rioja

Procesiones Diplomático

Desde el 28 de marzo al 4 de abril, Ron Diplomático organiza en Logroño las procesiones Diplomático, una ruta por algunos de los mejores locales la ciudad en los que poder disfrutar de un exclusivo cóctel protagonizado por este ron.

Ruta del Vino Rioja Alta

En La Rioja se concentra el mayor número de bodegas centenarias del mundo y la Ruta del Vino Rioja Alta tiene señalizados dieciséis senderos del vino que permiten recorrer los viñedos y el resto del paisaje, además de visitar diferentes localidades y charlar con sus vecinos.

Reabre Tierra Rapaz

El parque de aves rapaces Tierra Rapaz en Calahorra ya está preparado para abrir sus puertas de nuevo para esta Semana Santa y que sus visitantes puedan disfrutar de este gran parque temático de naturaleza al aire libre.

Madrid

Afternoon Tea en Four Season

Entre el 25 de marzo y 5 de abril Four Seasons Hotel Madrid ofrecerá un Afternoon Tea con temática especial de Pascua, una experiencia gastronómica diseñada especialmente para estas fechas.

Sweet Space

Sweet Space une el arte y las gastronomía y las nuevas tendencias digitales a través de un recorrido por salas temáticas con exposiciones interactivas creadas por artistas como Agatha Ruiz De La Prada, Okuda San Miguel o Antonyo Marest.

In Room Escape Room, Only You Boutique

El viernes 2 y sábado 3 de abril el hotel Only You Boutique ofrece una divertida experiencia de escape room en una de las habitaciones del establecimiento para un máximo de 4 personas

Murcia

Parque Regional El Valle Carrascoy

Los días 2 y 3 de abril, en el Parque Regional El Valle Carrascoy, se podrán realizar visitas guiadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre para aprender sobre los animales que llegan al centro durante un recorrido de aproximadamente hora y media.

Visitas a las iglesias

Aunque este año no saldrán las procesiones, las iglesias estarán abiertas para todos aquellos que quieran ver los pasos de Semana Santa que deberían salir a las calles estos días. Así, las cofradías han preparado diferentes exposiciones para disfrutar de las tallas religiosas.

Parque regional Salinas de San Pedro

El domingo 4 de abril, en el parque regional Salinas de San Pedro, tendrá lugar una ruta guiada 'Primavera en las Salinas'. Se trata de una ruta de cinco kilómetros que permite el parque en su máximo apogeo, la época primaveral.

Navarra

Reabre Sendaviva

El parque de atracciones Sendaviva regresa el próximo 1 de abril con novedades como un nuevo mirador desde el que observar a los osos y los lobos, nuevas aves en la exhibición de rapaces y la opción de un vuelo sobrevolando el parque en tirolina.

Cerco de Artajona

Del 1 al 4 de abril el Cerco de Artajona ofrece visitas guiadas para explorar la fortaleza medieval más importante de Navarra. Además, concretamente el Sábado Santo se ofrece una visita nocturna durante la cual se hará una iluminación artística de las murallas de la fortaleza.

Parque Natural Señorío de Bertiz

El Parque Natural Señorío de Bertiz reabre a las visitas su red de senderos después de los trabajos de acondicionamiento. Este parque de 2.040 hectáreas de exuberante vegetación se encuentra en los Valles Cantábricos.

País Vasco

Ruta del Pintxo Nazareno

Los bares de los barrios de Bilbao la Vieja y San Francisco de Bilbao organizan una ruta para probar los deliciosos pintxos en honor al Nazareno, uniendo así la gastronomía con la cultura y tradición.

Teatro Campos Elíseos

El Teatro Campos Elíseos, en Bilbao, ofrecerá una programación de teatro familiar el 1 al 5 de abril con compañías vascas de prestigio y actuaciones galardonadas como "Los viajes de Ulises" o "Uniko".

Mendexa Abentura Park

Disfruta en plena naturaleza de cuatro circuitos con más de 70 retos y 21 tirolinas para todos los públicos. Estos recorridos te permiten ir de árbol en árbol por tirolinas, puentes tibetanos, escalas…