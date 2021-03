500 drones iluminan el cielo de Dublín para celebrar San Patricio

En un espectáculo inédito, más de 500 drones sobre el cielo de Dublín han deseado al mundo un feliz Día de San Patricio lanzando un mensaje de positividad. El show, titulado Orchestra of Light, fue grabado previamente a principios de mes, aunque ha sido estrenado hoy miércoles.

Orchestra of Light cuenta la historia de la influencia global de Irlanda y de cómo una pequeña isla al borde de Europa ha expandido su cultura y sus tradiciones por todo el mundo. El espectáculo ha sido creado por la organización del tradicional Festival de San Patricio, Turismo de Irlanda y el Ayuntamiento de Dublín, y puede disfrutarse en el marco del Festival de San Patricio de Dublín, que este año realiza su agenda de eventos de forma virtual en la web www.stpatricksfestival.ie/

Durante el show, los drones iluminan el cielo nocturno de la ciudad con algunos de los monumentos más conocidos de Dublín iluminados a su vez, como el puente Samuel Beckett sobre el río Liffey. Los símbolos de la cultura musical y del baile tradicional en Irlanda, famosos en todo el mundo y que normalmente son una parte esencial de las celebraciones del Día de San Patricio en la isla de Irlanda, se proyectan en esta ocasión sobre el cielo de Dublín en este espectacular show de luz y color.

Los drones se agrupan formando la imagen de un globo terráqueo de color verde y de formaciones de arte celta, antes de desear al mundo un feliz día de San Patricio en una explosión de tréboles resplandecientes, todo ello con música de fondo de la compositora irlandesa Eimear Noone y su marido Craig Stuart Garfinkle. Este dúo ha colaborado con el grupo irlandés Picture This para producir una partitura que incluye un remezcla orquestal del último single del grupo, “Things Are Different”.

Orchestra of Light se une a los cientos de monumentos y lugares famosos de todo el mundo que se iluminan de verde este año para celebrar el Día de San Patricio como parte de la popular campaña anual de Turismo de Irlanda "Global Greening".

La Ópera de Sídney será uno de los famosos lugares internacionales que se teñirán de verde, uniéndose a la Torre Inclinada de Pisa, las cataratas del Niágara, las cataratas Victoria, el icónico cartel de "Welcome" de Las Vegas, el London Eye, o el Palacio del Príncipe de Mónaco. En España son más de 70 monumentos y edificios destacados los que se teñirán de verde en esta ocasión, entre los que por ejemplo están la Fuente de Cibeles y la Puerta de Alcalá en Madrid, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia o los ayuntamientos de distintas ciudades como Valencia, Valladolid, Burgos, Cáceres, Vitoria y Santa Cruz de La Palma, entre otros. Este 2021, España es el segundo país del mundo con mayor número de iluminaciones, solo por detrás de Estados Unidos.

Aunque las celebraciones públicas por el Día de San Patricio no se celebrarán este año, las comunidades irlandesas alrededor del mundo se sentirán conectadas cuando el mundo se vuelva de color verde por San Patricio, contribuyendo a transmitir positividad a los más de 70 millones de personas que tienen vínculos con la isla de Irlanda y al resto del mundo.