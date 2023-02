5 planes cosmopolitas que no puedes perderte este fin de semana en Madrid

Viajamos hasta Japón sin salir de Matadero, nos sumergimos en la cultura senegalesa de la mano del director Ousmane Sembène o degustamos un cóctel mexicano en un local que rinde homenaje a Frida Kahlo.

1. Japón: Exposición Kimono Joya

Ya te hemos contado que este 2023 es perfecto para visitar Japón, pero planificar un viaje de tal envergadura requiere tiempo, ganas y dinero. Para ir abriendo boca, visitamos la Casa del Reloj, ubicada en la zona de Matadero, para descubrir la exposición Kimono Joya, Wabi sabi.

Wabi sabi es un término japonés que describe un tipo de visión estética basada en la belleza de la imperfección, que combina la atención a la composición del minimalismo con la calidez de los objetos provenientes de la naturaleza.

La exhibición muestra el haori (chaqueta tradicional japonesa) como un lienzo negro en el que los diferentes artistas reflejan la unión cultural y artística entre España y el país del sol naciente. Desde versiones pictóricas evocadoras como las cuatro estaciones representadas por Alfonso Albacete y el haori Baco y Diana Luna de Carlos Franco, a la visión del escultor Diego Canogar que presenta una prenda forjada en hierro y calada, o las propuestas de la artista y grabadora nipona Fumiko Negishi: Eternidad y Sueño, que muestran realidades misteriosas, ensoñaciones o paisajes soñados.

La exposición puede verse de martes a viernes de 16:00 a 20:00 horas y los sábados y festivos de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 hasta el próximo 19 de febrero.

2. México: Música y gastronomía con Frida Kahlo

En este recorrido multicultural le toca el turno a México. Desde el país azteca llega un nuevo concepto que acaba de inaugurarse en Madrid: Frida Íntimo gastro-galería.

Se trata de un espacio dedicado al arte, la cultura y la cocina de Frida Kahlo, donde se puede disfrutar de fotografías inéditas de la artista mexicana y descubrir platos tradicionales elaborados por todo un equipo de cocineros aztecas. Cuidando hasta el mínimo detalle, desde la vajilla hasta cada ingrediente de su carta, Frida Íntima llega a Madrid como el primer restaurante apoyado por la familia de Frida.

Puedes degustar sus platos y cócteles en el Paseo del Pintor Rosales, 32.

3. Senegal de la mano de Ousmane Sembène

Visitar el Cine Doré (sede de la Filmoteca Española) siempre es un planazo, ya que te invita a sumergirte en diferentes culturas gracias a sus ciclos cinematográficos. Durante el mes de febrero, rinden homenaje al director, actor y escritor senegalés Ousmane Sembène, proyectando algunas de sus películas más icónicas.

El sábado 4, por ejemplo, el espectador podrá disfrutar de la película Ceddo en VOSE, para que la inmersión sea completa. En este filme la historia senegalesa vuelve a ser escrutada y revalorizada porque, según Sembene, "nuestra historia no fue enseñada a la gente de mi generación. Conocemos las fechas, las leyendas, pero no vemos claramente lo que ocurrió. Nuestro objetivo aquí es dramatizar la historia y enseñarla para no dejar que otros nos la enseñen a nosotros".

4. Última llamada para disfrutar del musical estrella de Broadway

El éxito de los musicales ha hecho que Madrid se convierta en nuestro Broadway particular. Una de las comedias musicales por excelencia, Cantando bajo la lluvia, se despide de la capital el próximo 19 de febrero para emprender una gira por diversas ciudades españolas.

El Teatro Apolo acoge esta producción con una puesta en escena brutal, con más de 60.000 lúmenes de proyección y un sistema de última tecnología que permite que caigan 1.000 litros de agua sobre el escenario cada noche en el icónico Singin' in the Rain.

25 actores y bailarines, una orquesta en directo de 9 músicos y una escenografía de grandes dimensiones garantizan un espectáculo absolutamente único, que supone la mejor manera de celebrar el 70 aniversario de la película.

5. Un brunch de lo más castizo: Cara-B

Si después de estas propuestas internacionales, te has quedado con hambre, como colofón te proponemos un plan de lo más castizo en forma de unas cuidadas y deliciosas raciones. Hablamos del nuevo local del afamado Pez Tortilla, ahora bajo el nombre de Cara-B y situado en la calle Pez, 7, a pocos metros de su local matriz. Este local abrió las puertas el verano pasado para dar los buenos días al barrio con desayunos, brunch y, como no podía ser de otra forma, con sus tortillas poco cuajadas que son un auténtico escándalo.

Tras unos meses que no ha parado de ganar adeptos, este local se ha convertido en un lugar de peregrinación para los que buscan unas buenas raciones en compañía de cervezas bien tiradas y buena música. Entre los platos estrella se encuentran sus tostadas con pan brioche acompañadas de huevos benedictinos con aceite de trufa, sus espectaculares pimientos verdes fritos, los huevos morcilleros y, por supuesto, sus espectaculares croquetas. Sus sabores le han convertido en un lugar de culto para los amantes de un brunch castizo y sin complicaciones. Aunque también para una previa con aperitivos, para un tapeo rápido o para un tardeo a ritmo de Rock e Indie.

Con todas estas sugerencias, ya puedes presumir de tener un fin de semana de lo más internacional y… ¡cargadito de planes!