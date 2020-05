35 visitas virtuales para celebrar el Día Internacional de los Museos

El lunes 18 de mayo tiene lugar, cada año, el Día Internacional de los Museos. Un acontecimiento que no podemos olvidar, ya que estas galerías inundan nuestra vida y las ciudades de todo el globo de arte, historia y sabiduría.

En otra ocasión, nos habríamos pasado el día de un lado para otro, intentando ver el mayor número de museos posible, o simplemente le habríamos dedicado muchas horas a nuestro favorito. Pero hoy no puede ser. Este Día Internacional de los Museos es diferente a cualquier otro. Y sí, es porque seguimos en casa. Pero esto no va a impedir que podamos visitar todos los museos que estén a nuestro alcance. Hoy no hace falta salir ahí fuera, porque tenemos muy cerca y a nuestra disposición lo que queramos.

Celebramos así, este día especial, con una recopilación de visitas virtual es a algunos de los museos más importantes del mundo, que ponen a nuestra disposición todos sus encantos para que disfrutemos de ellos mejor que nunca. ¡Adelante!