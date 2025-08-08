Los 3 lugares de España donde mejor se verán las Perseidas: alojamiento barato y un plan único para verano

Muchos son los motivos que hacen de las Islas Cíes, uno de los más demandados para ver las Perseidas: un cielo inmenso y despejado, un espacio tranquilo y espacioso, un entorno natural único... pero el motivo por el que este lugar es uno de los favoritos son las cabañas. Y es que en estas islas podemos disfrutar de las Perseidas en una cabaña frente al mar, alejados de cualquier tipo de contaminación o luz artificial, mejorando esta experiencia y haciéndola más completa.