Los 3 lugares de España donde mejor se verán las Perseidas: alojamiento barato y un plan único para verano
Son las 3 localizaciones donde mejor disfrutaremos de esta lluvia de meteoros, con alojamiento barato y rodeados de espacios naturales únicos.
Uno de los eventos más llamativos del año en los meses de verano son sin duda las Perseidas. Esta lluvia de estrellas, popularmente conocida como “Lágrimas de San Lorenzo”, se pueden disfrutar entre mediados de julio y agosto. Son uno de los eventos astronómico más bellos de todo el año y para muchos, uno de los mejores planes a realizar durante las noches de verano.
No obstante, no desde cualquier sitio se pueden apreciar de la misma manera: la contaminación, la situación geográfica o la fase lunar son solo algunas de las condiciones que debemos tener en cuenta a la hora de planificar un viaje, sobre todo si tenemos pensado realizar un desplazamiento largo. Es por eso por lo que saber cuáles son los 3 mejores lugares en España para disfrutar al máximo de esta experiencia es algo fundamental.
Lugares escondidos para disfrutar
Montsec (Lleida, Cataluña)
Esta enorme cordillera de 40 kilómetros de longitud es uno de los mejores lugares donde disfrutar de las Perseidas. Situada en la provincia catalana de Lérida y la aragonesa de Huesca, este es un lugar idílico para contemplar este acontecimiento. La ubicación en concreto es el Parc Astronòmic del Montsec, una zona natural que cuenta con observatorios robotizados y un planetario digital, haciendo de este lugar un referente astronómico internacional.
El Parc Atronòmic del Montsec es perfecto para quienes no solo buscan contemplar la belleza de las Perseidas, pues en él podrán ir aún más allá. Este parque es ideal para todo aquel que pretenda realizar investigaciones acerca de esta increíble lluvia de meteoros. Sin duda, el paraíso de los fanáticos de la astronomía.
Islas Cíes (Galicia)
Nos desplazamos a Galicia para descubrir las Islas Cíes, otro de los destinos donde mejor veremos esta lluvia de estrellas. Las Islas Cíes responde a tres adjetivos: emocional, íntimo e inolvidable, un destino ideal para quienes tienen en mente realizar un viaje acompañado de su pareja.
Muchos son los motivos que hacen de las Islas Cíes, uno de los más demandados para ver las Perseidas: un cielo inmenso y despejado, un espacio tranquilo y espacioso, un entorno natural único... pero el motivo por el que este lugar es uno de los favoritos son las cabañas. Y es que en estas islas podemos disfrutar de las Perseidas en una cabaña frente al mar, alejados de cualquier tipo de contaminación o luz artificial, mejorando esta experiencia y haciéndola más completa.
Es importante saber que el acceso a estas islas es restringido, por lo que antes de realizar cualquier viaje, primero debemos reservar y tramitar las autorizaciones pertinentes.
Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres, Extremadura)
El último “spot” que veremos es el Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres. Un espacio natural de dimensiones increíbles, pues el parque alcanza los 179 km² de pura belleza natural. Este lugar presenta un cielo claro y limpio, perfecto para disfrutar de las Perseidas rodeado de la fauna y flora de Extremadura. En el parque conectaremos directamente con la naturaleza, pues compartiremos espacio con rapaces, como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra, el buitre leonado, el halcón peregrino...
La escasa contaminación que presenta y la gran cantidad de espacio que ofrece, hacen de este lugar uno de los mejores en toda España para disfrutar de las populares “Lágrimas de San Lorenzo”. Perfecto para los amantes de la naturaleza y las aves rapaces.
¿Cómo llegar a cada lugar?
Para llegar al Parc Astronòmic del Montsec, en caso de partir desde Lérida, tomaremos la carretera C-12, y tardaremos aproximadamente 1 hora en llegar. Si salimos desde Huesca, la mejor opción será la A-22, aunque la duración del viaje será el doble, aproximadamente 2 horas en total.
En caso de elegir como destino las Islas Cíes, la única forma de acceder a ellas será a través de ferris. Estas islas son un espacio protegido, por lo que deberemos reservar nuestra visita con antelación. Algunos lugares desde los que podemos salir son Vigo, Cangas o Baiona.
Por último, para acceder al Parque Nacional de Monfragüe, también tenemos dos opciones. Si comenzamos nuestro viaje en Plasencia, la vía más recomendable es la EX-208, un trayecto de aproximadamente 20 minutos. Si salimos desde Cáceres, la ruta más rápida será la EX-309, con algo más de 50 minutos de trayecto.
